Le HoSE lance le cadre d’indice VNSHINE pour accroître la valeur actionnariale

Le Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE) a officiellement annoncé la création de l’indice VNSHINE (Vietnam Shareholder Interest Enhanced Index), mettant en œuvre un cadre complet pour la sélection et la gestion de ce nouvel indice d’investissement.

Cette initiative vise à mettre en lumière les entreprises qui s’attachent à créer de la valeur pour leurs actionnaires grâce à des versements de dividendes réguliers et à de solides performances financières.

Conformément à la décision n°1105/QĐ-SGDHCM, l’indice VNSHINE sera composé de 15 à 30 actions sélectionnées parmi les titres cotés sur VNAllShare, selon des critères de sélection rigoureux.

Pour être éligibles à l’indice, les entreprises doivent avoir versé des dividendes en numéraire de manière constante pendant les trois années précédant l’exercice d’évaluation.

De plus, elles doivent être cotées depuis au moins trois ans et réaliser un volume de transactions quotidien moyen de 10 milliards de dôngs (379.103 dollars).

Après une première sélection, les actions éligibles seront évaluées selon un score de rendement pour l’actionnaire, qui intègre trois composantes clés : le rendement du dividende en espèces, les variations de l’endettement net et le niveau de dilution des actions.

Chaque facteur sera noté sur une échelle de 100, avec une pondération variable selon le secteur d’activité.Les actions présentant les scores de rendement pour l’actionnaire les plus élevés seront privilégiées pour leur inclusion dans l’indice, conformément aux méthodes de calcul définies par le HoSE.

Afin de garantir la stabilité et la continuité de l’indice, il effectuera un suivi continu depuis la date de clôture des données jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouveau portefeuille, en retirant les actions faisant l’objet d’un avertissement, d’une suspension ou d’une radiation de la cote.Le cadre prévoit également des mécanismes de remplacement des actions pendant la période de l’indice.

L’indice VNSHINE utilisera un modèle de capitalisation boursière ajustée au flottant, imposant une pondération maximale à chaque action. L’indice sera mis à jour toutes les cinq secondes pendant les heures de négociation, à partir d’une valeur de base de 1.000 points.

La liste des actions composant l’indice fera l’objet d’une révision annuelle en avril, tandis que les mises à jour concernant les ratios de flottant et les volumes de circulation seront effectuées trimestriellement, en janvier, avril, juillet et octobre.

Cette annonce fait suite au lancement, en octobre dernier, par le HoSE, de l’indice VNDIVIDEND, qui suit les actions reconnues pour leurs politiques de dividendes.

L’introduction de l’indice VNSHINE offre aux investisseurs un outil de référence précieux pour identifier les entreprises qui maintiennent des politiques de dividendes stables et des flux de trésorerie importants, mettant ainsi l’accent sur les intérêts des actionnaires.

VNA/CVN