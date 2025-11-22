VIFTA : un an après, de nouvelles opportunités pour les produits vietnamiens en Israël

À l'occasion du premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange Vietnam - Israël (VIFTA), le conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam en Israël, Lê Thai Hoa, a dressé un bilan détaillé. Il a partagé les résultats tangibles de cette coopération économique bilatérale, attestant de l'impact positif de l'accord sur les échanges.

Le conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam en Israël, Lê Thai Hoa, a également exposé les perspectives prometteuses et les feuilles de route envisagées pour les années à venir, soulignant le potentiel inexploité de ce partenariat.

Répondant aux correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Tel Aviv, Lê Thai Hoa a estimé que cette première année de mise en œuvre de l’accord avait déclenché une dynamique d’ouverture réciproque remarquable.

Israël a supprimé plus de 66% de ses lignes tarifaires dès l’entrée en vigueur du VIFTA, avec l’ambition de porter ce taux à près de 93%, tandis que le Vietnam s’est engagé à supprimer près de 86% de ses lignes tarifaires au terme de la feuille de route convenue. Cette levée des barrières douanières a immédiatement profité à plusieurs secteurs clés de l’économie vietnamienne, permettant aux produits aquatiques, aux chaussures, au café, aux noix de cajou et aux matériaux de construction de renforcer considérablement leur présence sur le marché israélien.

Les indicateurs économiques confirment cette croissance : le chiffre d’affaires des exportations vietnamiennes vers Israël a dépassé les 700 millions de dollars au cours des dix premiers mois de 2025 et devrait atteindre 880 millions de dollars sur l’ensemble de l’année, soit une hausse de plus de 10% par rapport à 2024. Les produits aquatiques demeurent un secteur phare, représentant 12 à 13% des importations totales de ce segment en Israël. Le pays reste le premier débouché du Vietnam au Moyen-Orient et en Afrique, tandis que d’autres produits comme les noix de cajou, le café instantané, le riz parfumé ou les conserves alimentaires maintiennent une croissance stable, répondant bien aux goûts des consommateurs et aux normes techniques locales.

Favoriser une coopération économique et commerciale

Si Israël s'affirme comme un marché de premier plan pour les exportations vietnamiennes - grâce à son pouvoir d'achat élevé et à une demande soutenue pour les produits transformés -, son environnement commercial présente néanmoins des complexités notables. Les entreprises doivent composer avec des risques géopolitiques, des certifications strictes telles que Kosher ou Halal, ainsi que des normes techniques alignées sur les standards européens et américains.

Face à ces défis complexes, le Bureau commercial du Vietnam en Israël a démontré son rôle de passerelle essentielle tout au long de l'année écoulée. Ce bureau a contribué activement à dénouer les obstacles administratifs liés aux certificats d’origine et à diffuser des guides sur les réglementations locales.

Selon Lê Thai Hoa, le VIFTA revêt une signification stratégique : il s’agit du premier accord de libre-échange signé par le Vietnam avec un pays du Moyen-Orient et du premier conclu par Israël avec un membre de l’ASEAN. Il devrait favoriser une coopération économique et commerciale accrue dans les secteurs de l’agroalimentaire, des biens de consommation, des matériaux de construction ainsi que dans des domaines de haute technologie tels que l’agriculture intelligente, la gestion de l’eau, les énergies renouvelables, la santé et l’innovation, autant de domaines où Israël excelle et qui correspondent aux besoins de développement du Vietnam.

Le diplomate estime que si les entreprises vietnamiennes s’adaptent de manière proactive aux exigences du marché, les échanges bilatéraux pourraient rapidement franchir le cap des 4 milliards de dollars.

