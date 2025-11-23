Vers un marché des valeurs sûr et transparent

La Stratégie de développement du marché boursier à l’horizon 2030 vise à en faire un canal essentiel de mobilisation de capitaux à moyen et long termes. Une série de mesures est prise par le ministère des Finances pour atteindre cet objectif.

Dans la Stratégie de développement du marché boursier, approuvée par le Premier ministre Pham Minh Chinh, les objectifs et les solutions ont été clairement définis pour faire du marché boursier un canal principal de mobilisation de fonds.

Le ministère des Finances a mis en œuvre de manière concertée plusieurs mesures en vue de développer le marché des capitaux et le marché boursier. L’un des résultats notables est que le dernier a officiellement été reclassé du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire. Ce développement a jeté une base solide permettant aux entreprises désireuses de lever des fonds d’émettre des actions primaires (IPO) sur le marché boursier.

Par ailleurs, le ministère a soumis au gouvernement un rapport ayant conduit à la promulgation, par le Premier ministre, du décret gouvernemental N°245/2025, modifiant le décret N°155/2020, qui guide la mise en œuvre de la Loi sur les valeurs mobilières.

Procédures simplifiées

Ce nouveau texte crée des conditions très favorables pour les entreprises souhaitant réaliser une IPO associée à la cotation de leurs actions sur le marché boursier, notamment grâce à

la simplification des procédures administratives. Désormais, conformément aux dispositions du décret N°245/2025, le délai de traitement est ramené à environ 30 jours, ce qui facilite grandement les opérations d’IPO et de cotation.

“Cette mesure permettra d’attirer davantage d’investisseurs vers les actions des entreprises procédant à une IPO. Elle joue un rôle très important en créant un moteur de mobilisation de capitaux pour les activités de production et de commerce”, a souligné le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi.

Concernant le marché des obligations, le vice-ministre a précisé qu’en 2025, le Vietnam avait émis environ 500.000 milliards de dôngs d’obligations d’État et 500.000 milliards de dôngs d’obligations d’entreprises (publiques et privées). Cependant, cette ampleur reste encore inférieure au potentiel et aux besoins, notamment en matière de mobilisation de capitaux des entités publiques et privées en 2026 et les années suivantes. C’est pourquoi le ministère des Finances étudie actuellement des solutions structurelles pour développer ce marché et créer des conditions favorables à l’émission d’obligations par l’État et les entreprises.

La Loi sur les valeurs mobilières de 2024 (modifiée et complétée) comprend désormais des dispositions relatives à l’émission d’obligations et à la participation des investisseurs sur le marché obligataire. Le ministère des Finances élabore actuellement un décret d’application pour préciser ces dispositions. Ce texte mettra l’accent sur la simplification des procédures, la clarification des règles concernant les émetteurs, la garantie de la qualité des obligations émises, ainsi que la définition de critères précis pour les investisseurs autorisés à participer à chaque type d’obligation. Ce nouveau décret entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Photo : VNA/CVN

Une base solide pour les entreprises

Le 8 novembre, lors de la conférence de presse gouvernementale régulière, M. Chi a présenté le plan de mobilisation de capitaux sur les marchés boursiers et obligataires. Il a déclaré que la stratégie de développement du marché des capitaux jusqu’en 2030, approuvée par le Premier ministre Pham Minh Chinh, vise à faire du marché boursier le principal canal de mobilisation des capitaux à long terme.

Par conséquent, le ministère des Finances a déployé simultanément de nombreuses solutions visant à favoriser le développement du marché. Ces derniers temps, et plus particulièrement en 2025, il a mené de nombreuses actions concrètes sur le marché boursier et celui des capitaux. Il a également organisé une conférence pour évaluer le marché obligataire cette année, mettant en lumière la situation, les points de blocage et les problèmes à résoudre, tout en proposant des solutions.

Selon le vice-ministre Nguyên Duc Chi, le marché boursier et le développement du marché des valeurs mobilières jeteront une base solide pour les entreprises ayant besoin de lever des capitaux et d’émettre des actions en Bourse.

Thê Linh/CVN



