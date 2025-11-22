Vietnam - RDC : accord historique entre Vingroup et Kinshasa pour bâtir une ville du futur

Un "super-accord" inédit entre un conglomérat privé vietnamien et la République démocratique du Congo (RDC) ouvre un nouveau chapitre dans la coopération économique entre le Vietnam et l'Afrique, marquant l'entrée du secteur privé vietnamien sur le marché africain.

Les autorités de Kinshasa, capitale de la RDC, et Vingroup ont récemment signé un mémorandum d’entente (MoU) pour la recherche et le développement de projets urbains d’envergure et de mobilité verte dans ce pays.

Cet accord prévoit la collaboration des deux parties pour étudier et développer un projet de méga-ville riveraine sur un terrain d'environ 6.300 hectares, cédé gratuitement à Vingroup par les autorités locales. L'objectif est de créer un centre urbain moderne, d'améliorer la qualité de vie, de transformer le paysage urbain et de devenir un nouveau symbole de développement pour Kinshasa.

Vingroup devient ainsi le premier conglomérat privé vietnamien à investir en RDC. Cet accord intervient à un "moment clé" pour la RDC, qui cherche à maximiser ses abondantes ressources minières, ses vastes terres et l'essor rapide de sa classe moyenne. La RDC, avec plus de 110 millions d'habitants et le plus grand territoire d'Afrique subsaharienne, est dotée de réserves minérales colossales, d'un potentiel hydroélectrique important et du deuxième plus grand massif de forêt tropicale humide au monde. Malgré les défis mondiaux, l'économie de la RDC a maintenu une croissance du PIB de 6,5% en 2024, selon les données de la Banque mondiale (BM), qui la décrit comme un "géant africain très résilient".

Cependant, la capitale Kinshasa est confrontée à un "manque" de logements de qualité. Avec plus de 17 millions d'habitants, Kinshasa est la troisième ville la plus peuplée d'Afrique, accueillant environ un million de nouveaux résidents chaque année. Le taux de croissance démographique de 5,1% par an laisse entrevoir une possible suprématie démographique sur Lagos (Nigeria) d'ici 2030.

Selon le ministère de la Construction de la RDC, le pays a un déficit de près de 4 millions de logements, dont plus de 54% rien qu'à Kinshasa. Ce besoin colossal en immobilier pour la classe moyenne de Kinshasa représente une opportunité pour Vingroup de construire la ville de l'avenir.

Lors de la cérémonie de signature, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a salué l’arrivée de Vingroup, soulignant l’expérience du groupe dans le développement urbain et les infrastructures. "Nous sommes convaincus que la coopération avec Vingroup marquera un tournant important, contribuant à créer un paysage urbain civilisé, moderne et durable pour les habitants de Kinshasa", a-t-il déclaré.

Le transport vert, pilier de la collaboration

Au-delà de l’immobilier, les deux parties ont convenu d’étendre leur coopération aux projets de transport vert, notamment le développement d’un système de bus et de taxis électriques, ainsi que d’infrastructures de recharge gérées par VinFast et GSM. Ce pilier de la mobilité verte est perçu comme le "cœur" de l’accord, indispensable à la transition écologique de Kinshasa.

La RDC détient 70% des réserves mondiales de cobalt, ainsi que d’autres minéraux stratégiques pour la production de batteries de véhicules électriques. En s’associant à Vingroup, elle ambitionne de progresser dans la chaîne de valeur mondiale des batteries et des véhicules électriques (VE).

Selon l'expert économique Trân Anh Tùng, à l'Université d'économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville, Vingroup pourrait aider la RDC à créer une nouvelle chaîne de valeur - de l'exploitation minière propre à l'industrie des batteries et des véhicules électriques. Cela augmenterait la valeur ajoutée technologique locale au lieu de se limiter à l'exportation de matières premières.

Si ce projet aboutit, il pourrait servir de modèle à l’ensemble de la communauté africaine, accélérant le développement économique tout en favorisant la croissance verte, et positionnant VinFast comme un "ambassadeur concret" des capacités d’industrialisation verte du Vietnam sur la scène internationale.

