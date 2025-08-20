Les passeports de la nouvelle Dà Nang offrent un avant-goût du voyage

Les voyageurs se rendant dans la ville côtière de Dà Nang entre août et octobre peuvent désormais se procurer l’un des trois passeports touristiques spéciaux : "Tour gastronomique", "Patrimoine" et "Tour vert". 60.000 exemplaires papier et en ligne sont disponibles dans le cadre d’une vaste campagne promotionnelle.

>> Dà Nang hisse les voiles sur le tourisme fluvial

>> Les coins secrets de Dà Nang que peu connaissent

>> Dà Nang lance des méga-promotions de fin d’année stimuler le tourisme

Photo : VNA/CVN

Selon le Service du tourisme de la ville, les "passeports touristiques" sont disponibles à l’aéroport international de Dà Nang et dans les centres d’accueil touristique de Dà Nang et de Hôi An. Valables du 1er septembre au 31 mars 2026, ces passeports s’inscrivent dans le cadre de la campagne "Nouvelle Dà Nang, Nouvelle Expérience" pour 2025.

La directrice dudit Service, Truong Thi Hông Hanh, a déclaré que cinq programmes promotionnels clés - Profitez de Dà Nang, Expériences diversifiées - Passeports touristiques, Tour événements et festivals, J’aime Dà Nang, et Tour MICE et mariage - sont au cœur des efforts déployés par la ville pour accueillir 17,3 millions de touristes en 2025.

Elle a indiqué que tous les musées de Dà Nang et de Hôi An offriront l’entrée gratuite le jour de la Fête nationale, tandis que certains hôtels et lieux de divertissement offriront 50% de réduction sur leurs prestations.

"Nous réservons 10.000 bons d’achat du programme +J’aime Dà Nang+ aux touristes qui ont visité la ville depuis 2020 et y sont revenus. Plus de 500 agences de voyages et entreprises de services touristiques ont proposé leurs promotions pour attirer les touristes dans la ville au cours des cinq derniers mois de 2025", a-t-elle fait savoir.

"Plus de 300 restaurants et aires de restauration, musées, parcs nationaux, sites touristiques communautaires, fermes d’hébergement et centres de spectacles artistiques ont mis en place leurs programmes d’accueil pour les visiteurs au second semestre", a-t-elle ajouté.

Dà Nang reste l’une des trois destinations nationales les plus recherchées par les voyageurs vietnamiens sur Booking.com à l’approche de la Fête nationale (2 septembre), derrière Hanoï mais devant Dà Lat.

Prabhakar Singh, directeur des ventes et du marketing du complexe touristique international Furama-Ariyana Dà Nang, a indiqué que le taux d’occupation des hôtels pendant les vacances avait connu une croissance significative par rapport à la même période l’année dernière.

Dà Nang est devenue la première ville du Vietnam à lancer une campagne d’expérience culinaire - le Tour gastronomique de Dà Nang - avec le message "Profitez du tour gastronomique Dà Nang - Au-delà des bouchées", visant à promouvoir des destinations de restauration de qualité.

La nouvelle Dà Nang (issue de la fusion avec l’ancienne province de Quang Nam) devrait accueillir 17,3 millions de visiteurs pour un chiffre d’affaires estimé à 30 billions de dôngs (1,2 milliard de dollars) en 2025.

VNA/CVN