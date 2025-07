Dà Nang hisse les voiles sur le tourisme fluvial

Dà Nang a approuvé un important projet touristique fluvial visant à améliorer les infrastructures touristiques fluviales de la ville, répond à la fois à la demande des clientèles pour des expériences touristiques nouvelles et au souhait partagé des opérateurs et des autorités municipales de diversifier l’offre de séjour en valorisant les patrimoines naturels et culturels.

Le Comité populaire de Dà Nang a approuvé un important projet touristique fluvial visant à améliorer les infrastructures touristiques fluviales de la ville, pour un investissement total de plus de 9.881 milliards de dôngs.

Le projet comprend la construction et la modernisation de 20 quais touristiques le long des rivières de la ville, notamment Hàn, Vinh Diên, Cô Co et Câm Lê. Chaque quai sera équipé d’installations intégrées telles que des parcs, des espaces de divertissement, des parkings, des guichets, des zones d’attente et d’autres infrastructures.

Outre l’amélioration des transports, le projet vise à enrichir l’offre culturelle et nocturne de Dà Nang. La ville prévoit d’introduire des spectacles artistiques et des jeux de lumière sur les cours d’eau, faisant de ses voies navigables des attractions nocturnes majeures.

Les investisseurs seront autorisés à exploiter des navires à passagers écologiques d’une capacité de 100 à 500 personnes. Ces bateaux devront respecter les réglementations environnementales et les exigences de hauteur sous plafond des ponts le long des rivières.

Le financement du projet comprend 1.482 milliards de dôngs provenant de capitaux d’investisseurs, les 8.399 milliards de dôngs restants provenant d’autres sources de financement légales. Le projet s’étendra sur 50 ans à compter de la date d’attribution du terrain ou de la location.

La mise en œuvre du projet se déroulera en deux phases. La première phase, de 2025 à 2030, verra la construction de sept quais le long de la rivière Hàn, entre les ponts de Thuân Phuoc et de Tiên Son. La deuxième phase, de 2028 à 2031, se concentrera sur l’aménagement de neuf quais le long des rivières Vinh Diên et Cô Co, et de quatre le long de la rivière Câm Lê.

Avec un investissement important et une orientation vers le développement touristique associé à la protection de l’environnement, le projet devrait créer un nouveau corridor touristique pour Dà Nang, élargir l’espace d’expérience touristique, réduire la pression sur les infrastructures routières et promouvoir la connectivité régionale par-delà les rivières.

Ce projet s’inscrit également dans la stratégie de développement du transport multimodal, rapprochant davantage Dà Nang de son objectif de devenir le principal centre touristique et logistique de la région du Centre.

