Le Vietnam et Cuba renforcent leur partenariat parlementaire

Suite au succès de la session inaugurale du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba, la deuxième session devrait proposer des mesures concrètes pour aider les deux gouvernements et les organismes concernés à promouvoir la coopération bilatérale.

>> Le président de l'AN et président du Conseil d'État cubain attendu au Vietnam

>> Le Vietnam félicite Cuba pour le 65e anniversaire du Comité de défense de la révolution

>> Le président de l'Assemblée nationale de Cuba entame sa visite officielle au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Esteban Lazo Hernández, président de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et du Conseil d’État de Cuba, est en visite officielle au Vietnam et copréside la deuxième session du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba, du 30 septembre au 5 octobre, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

65 ans de solidarité exemplaire

Cuba a été la première nation de l’hémisphère occidental à établir des relations diplomatiques complètes avec le Vietnam le 2 décembre 1960. La solidarité et la fraternité durables entre les deux pays, instaurées par le héros national cubain José Martí, le président Hô Chi Minh et le dirigeant cubain Fidel Castro, n’ont cessé de s’épanouir.

Pendant la lutte de libération nationale du Vietnam dans les années 1960 et 1970, Cuba est devenue un modèle de solidarité mondiale, apportant un soutien précieux et efficace à la juste cause du Vietnam.

L’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long, a décrit cette relation fraternelle comme un exemple rare dans les relations internationales et un atout précieux, valorisé et développé dans tous les domaines par les deux partis, États et peuples vietnamiens et cubains.

Au cours des 65 dernières années, l’amitié particulière entre le Vietnam et Cuba n’a cessé de se consolider, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans les deux régions et dans le monde. Les contacts de haut niveau restent fréquents, notamment la visite d’État à Cuba du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, en septembre 2024, et la visite d’État au Vietnam du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en septembre 2025. Ces visites ont renforcé la confiance politique, affirmé l’orientation stratégique des deux partis et donné un nouvel élan aux projets de coopération concrète.

Les deux pays entretiennent également de multiples mécanismes de coopération, tels que des séminaires théoriques entre leurs partis, le Comité intergouvernemental, le Forum interparlementaire et des consultations politiques entre leurs ministères des Affaires étrangères, renforçant ainsi la confiance mutuelle.

Au-delà des liens politiques et diplomatiques, la coopération bilatérale couvre la défense, la sécurité, l’agriculture, l’énergie et les biotechnologies. La coopération dans le domaine de la défense constitue un pilier essentiel, notamment les échanges de délégations, la formation, la coopération dans le secteur de la défense, le travail du Parti et le travail politique, ainsi que la médecine militaire.

Le Vietnam est actuellement le deuxième partenaire commercial de Cuba et son principal investisseur dans la région Asie-Pacifique. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 200 millions de dollars en 2024, le riz représentant 50 à 60% des exportations vietnamiennes vers Cuba. Le Vietnam continue d’aider Cuba à garantir sa sécurité alimentaire grâce à des crédits préférentiels pour l’achat de riz et à des projets de riziculture, de maïs hybride et d’aquaculture.

Dans les enceintes internationales, notamment aux Nations unies, les deux pays se coordonnent et se soutiennent mutuellement, prônant un règlement pacifique des différends fondé sur le droit international et la Charte des Nations unies.

Coopération parlementaire renforcée

Les relations parlementaires constituent depuis longtemps un point fort des relations entre le Vietnam et Cuba. Les deux assemblées nationales ont multiplié les échanges d’expérience en matière de législation et de développement institutionnel.

Elles se soutiennent également mutuellement au sein de forums parlementaires multilatéraux tels que l’Union interparlementaire (UIP) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (FPAP), entre autres.

En avril 2023, les deux parties ont signé un accord portant création du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba. L’ambassadeur Lê Quang Long a souligné qu’un élément central de la visite serait la coprésidence de la deuxième session du Comité. Bien qu’il s’agisse d’un mécanisme relativement récent, le Comité a rapidement prouvé son efficacité et son importance dans les relations bilatérales, reflétant la vision stratégique des dirigeants des deux parlements et créant un canal de dialogue direct, régulier et institutionnalisé.

Lors de cette session, les deux parties examineront les progrès réalisés, évalueront la mise en œuvre des recommandations précédentes et chercheront des solutions aux questions en suspens, faisant ainsi progresser la coopération interparlementaire entre le Vietnam et Cuba.

VNA/CVN