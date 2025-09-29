Vietnam - Japon : renforcement de la coopération parlementaire

Le 29 septembre, dans le cadre de sa visite de travail au Japon, le général Trân Quang Phuong, vice-président de l’Assemblée nationale, a rencontré le président de la Chambre des représentants du Japon, Nukaga Fukushiro, et s’est entretenu avec le vice-président de la Chambre des conseillers, Fukuyama Tetsuro.

Le vice-président Trân Quang Phuong s’est dit heureux de se rendre au Japon à l’occasion du 52ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Japon et près de deux ans après l’élévation de leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique intégral.

Lors des séances de travail, le vice-président Trân Quang Phuong a souligné que les relations Vietnam - Japon se développaient de manière vigoureuse, substantielle et concrète, marquées par une grande confiance politique et illustrées par six domaines de coopération remarquables (économie, défense-sécurité, sciences-technologies, coopération décentralisée, échanges entre les peuples, échanges et coopération parlementaires). Il a affirmé que le Vietnam considérait toujours le Japon comme un partenaire de premier plan, un ami sincère et fiable.

Il a proposé de renforcer davantage les échanges parlementaires entre les deux pays, notamment les échanges réguliers entre les groupe/alliance de parlementaires d’amitié et les commissions spécialisées, ainsi que le partage d’expériences en matière de législation et de supervision dans des domaines de sécurité non traditionnelle tels que la cybersécurité, la transformation numérique et la résilience aux catastrophes...

Le vice-président a également invité le Parlement japonais à soutenir un rapprochement accru des ressources humaines de haute qualité et à créer un environnement favorable pour les travailleurs vietnamiens au Japon.

Le président de la Chambre des représentants, Nukaga Fukushiro, a affirmé que, sur la base de relations solides et de valeurs partagées, les relations Japon - Vietnam recelaient un grand potentiel de développement. Il a souligné que le Vietnam constituait un partenaire de premier plan du Japon dans la mise en œuvre de sa politique dans la région indo-pacifique et que le développement vigoureux du Vietnam et des relations bilatérales contribuerait à la stabilité et au progrès de la région.

À cette occasion, le vice-président Trân Quang Phuong a transmis l’invitation du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, au président Nukaga Fukushiro à effectuer prochainement une visite au Vietnam.

Le même jour, au siège de la Chambre des conseillers, le vice-président Trân Quang Phuong a eu un entretien avec le vice-président Fukuyama Tetsuro.

Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement les accords et engagements conclus entre les hauts dirigeants des deux pays, dont l’accord de coopération signé entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des conseillers lors de la visite officielle du président Trân Thanh Mân au Japon en décembre 2024. Elles se sont également engagées à promouvoir la coopération dans tous les domaines, notamment l’économie, la défense et la sécurité, l’investissement, le commerce, le tourisme, la science et la technologie, la transformation numérique, la transition verte, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs...

