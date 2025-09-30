Le président de l'Assemblée nationale de Cuba entame sa visite officielle au Vietnam

Le 30 septembre, le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d'État de Cuba, Esteban Lazo Hernández, est arrivé à Hanoï pour entamer une visite officielle au Vietnam et coprésider la deuxième session du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba, du 30 septembre au 5 octobre.

Effectuée à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, cette visite s'inscrit dans le cadre de l'Année de l'amitié marquant le 65ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba. Il s'agit également de la cinquième visite au Vietnam d'Esteban Lazo Hernández en sa qualité de président de l'Assemblée nationale cubaine.

Selon Lê Quang Long, ambassadeur du Vietnam à La Havane, cette visite officielle revêt une importance particulière à plusieurs égards. Elle ne constitue pas seulement un échange de haut niveau régulier entre les deux AN, mais représente également un événement politique et diplomatique majeur, contribuant à consolider et à développer davantage les liens de solidarité et d'amitié traditionnelles particulières entre le Vietnam et Cuba.

Le point d'orgue de la visite sera la coprésidence de la deuxième session du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba. L'ambassadeur Lê Quang Long a souligné que, bien que ce mécanisme de coopération soit relativement récent, il a déjà démontré son efficacité et son rôle essentiel dans le développement global des relations bilatérales. Il s'agit d'une initiative stratégique des dirigeants des deux Assemblées nationales visant à instaurer un canal d'échanges direct, régulier et structuré entre les organes législatifs des deux pays.

