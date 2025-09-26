Un vice-président de l’AN en visite officielle dans la préfecture japonaise d’Oita

Dans le cadre de sa visite de travail au Japon, le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Quang Phuong, s’est rendu le 26 septembre dans la préfecture d’Oita, située dans la région de Kyushu.

Trân Quang Phuong a rencontré le gouverneur de la préfecture d’Oita, Sato Kiichiro, ainsi que le président de l’Assemblée préfectorale, Shima Koichi.

Trân Quang Phuong a salué les progrès significatifs dans les relations bilatérales entre le Vietnam et le Japon au cours des 52 dernières années, en particulier depuis l’établissement du partenariat stratégique intégral il y a près de deux ans.

Il a souligné le rôle actif de l’organe législatif du Vietnam dans l’amélioration institutionnelle et la mise en œuvre des objectifs de développement du pays dans la nouvelle ère. Il a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer davantage la coopération stratégique globale avec le Japon, notamment à travers la coopération décentralisée, qui constitue une dimension dynamique et marquante des relations bilatérales.

Faisant la promotion des potentiels de Dà Nang et de la province de Quang Ngai, Trân Quang Phương a appelé les autorités d’Oita à intensifier les échanges de délégations à travers les canaux gouvernemental et parlementaire. Il a proposé d’élargir la coopération dans l’agriculture high-tech, le tourisme, les soins de bien-être et la culture, domaines d'excellence de la préfecture d’Oita.

Il a également mis en avant le protocole d’accord signé entre la province de Quang Ngai et la préfecture d’Oita, qui couvre non seulement le développement des ressources humaines, mais aussi la coopération dans les domaines des stations thermales, des bains de boue et du tourisme de santé, où les deux parties disposent d’un grand potentiel.

Le dirigeant vietnamien a exprimé sa gratitude pour l’accueil réservé aux travailleurs et étudiants vietnamiens dans la préfecture. Il a encouragé la poursuite des politiques de soutien visant à améliorer les conditions de vie et de travail des quelque 3.700 Vietnamiens vivant à Oita, et à accueillir davantage d'étudiants vietnamiens.

Le gouverneur Sato Kiichiro a souligné l’importance qu’Oita attachait au partenariat avec le Vietnam, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la main-d'œuvre et du tourisme ainsi que dans les secteurs à fort potentiel comme la transformation agroalimentaire et halieutique.

Le président de l’Assemblée préfectorale, Shima Koichi, a confirmé que la préfecture d’Oita avait signé un mémorandum de coopération avec Quang Ngai en 2023. Il s’est engagé à renforcer la coopération avec les localités vietnamiennes, tout en déclarant que son assemblée étudierait la possibilité d’établir une alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam à l’échelle préfectorale, comme suggéré par Trân Quang Phương.

Les dirigeants de la préfecture d’Oita ont exprimé leur volonté de se rendre au Vietnam dans un avenir proche afin de poursuivre les échanges de haut niveau et de concrétiser les projets de coopération.

