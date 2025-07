Promotion des relations durables Vietnam - Chine

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur Pham Thanh Binh a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, du président de la République, Luong Cuong, ainsi que d’autres hauts dirigeants vietnamiens au secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping.

Il a souligné son engagement à œuvrer activement pour promouvoir des relations stables, saines et durables entre les deux Partis et les deux pays.

Après la cérémonie de présentation des lettres de créance par l’ambassadeur Pham Thanh Binh et les ambassadeurs d’autres pays, le président Xi Jinping a présidé une réception commune et prononcé un discours de bienvenue à l’intention des ambassadeurs. Il leur a adressé ses salutations et ses vœux de succès, en exprimant l’espoir que leur mandat contribuera à renforcer l’amitié et la coopération entre la Chine et leurs pays respectifs.

Le président chinois a réaffirmé la volonté de la Chine de renforcer une coopération intégrale sur la base du respect mutuel, de l’égalité, des bénéfices partagés et du gagnant-gagnant. Il a également souligné que la Chine persisterait dans son ouverture diplomatique à un niveau élevé et mettrait en valeur son vaste marché intérieur, pour que les nouvelles avancées de la Chine offrent de nouvelles opportunités de développement pour les autres pays et contribuent à la croissance économique mondiale.

VNA/CVN