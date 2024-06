Les organes du contrôle des Partis du Vietnam et du Laos renforcent leur coopération

Dans une atmosphère de sincérité, d’ouverture et d’amitié, les deux parties ont échangé en profondeur des expériences précieuses en matière de contrôle, de surveillance, de discipline, de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Les résultats de la mise en oeuvre de l’accord de coopération entre les deux commissions ont contribué à renforcer l’amité, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples vietnamiens et lao en général, entre les deux commissions en particulier, a déclaré Trân Câm Tu qui est également chef adjoint du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité.

Dans les temps à venir, promouvant les bonnes traditions, les relations de solidarité et d’attachement vietnamo-lao, les deux parties continueront à mettre en œuvre le contenu de l’accord de coopération entre les deux commissions pour la période 2022-2026.

Khamphan Phommathat a affirmé continuer de coopérer étroitement sous diverses formes avec la Commission du contrôle du Comité central du PCV, telles que l’échange de délégations et l’envoi de ses cadres au Vietnam pour motifs professionnels.

Les deux parties ont convenu d’orientations et de mesures visant à continuer de renforcer davantage les relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération untégrale entre les deux Partis, les deux Etats, les deux peuples vietnamiens et lao ainsi qu’entre les deux commissions.

En visite de travail au Vietnam, Khamphan Phommathat qui est également chef du Comité central de prévention et de lutte contre la corruption et président de l’Autorité d’inspection de l’État du Laos, a été reçu lundi 3 juin par le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam accorde toujours la priorité absolue au maintien, à la consolidation et au développement de sa grande amitié, de sa solidarité spéciale et de sa coopération intégrale avec le Laos.

VNA/CVN