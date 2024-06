Les questions liées au changement climatique réchauffent la session de l'AN

Les impacts du changement climatique et l’adaptation étaient les questions les plus mentionnées lors de la séance de questions et réponses de la 7e session de la XVe Assemblée nationale, le 4 juin.

Le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Dang Quôc Khanh, a souligné l’importance de la garantie de la sécurité de l’eau et de l’amélioration des capacités de prévention et de contrôle des impacts du changement climatique dans le contexte où le Vietnam est l’un des pays les plus touchés par cette phénomène.

Il faut protéger les forêts, augmenter le taux de couverture forestière et assurer une utilisation raisonnable des ressources en eau, a déclaré le ministre.

De son côté, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan a informé des évolutions de la sécheresse, de la salinisation et des affaissements de terrain dans le delta du Mékong qui ont affecté la production agricole et la vie quotidienne des habitants locaux.

Il a expliqué les efforts du Premier ministre et de son ministère contre la sécheresse et l'intrusion d'eau salée, et a qualifié la quantité, la qualité et l'utilisation de l'eau de facteurs importants pour résoudre les problèmes de l'eau.

En septembre prochain, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural soumettra au Premier ministre un projet qui donnera une approche plus intégrale et plus stratégique sur la sécheresse et la salinisation, a déclaré le ministre Lê Minh Hoan.

Le ministère organisera des séminaires et forums pour collecter des avis des responsables, experts, scientifiques de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et des 13 provinces du delta du Mékong, a-t-il ajouté.

À cette occasion, le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Dang Quôc Khanh a abordé les questions concernant l'exploitation minière et les matériaux de construction, affirmant qu'au cours des dernières années, de nombreux projets nationaux clés ont reçu des matériaux de construction.

Outre les Résolutions législatives, le gouvernement a publié des Résolutions guidant la mise en œuvre et le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement a adopté des lignes directrices sur l’exploitation des matériaux de construction.

