Le président de l'Assemblée nationale félicite le président du Sénat philippin

Dans sa lettre, Trân Thanh Mân a déclaré se réjouir du développement de la coopération entre le Vietnam et les Philippines dans tous les domaines, notamment depuis l'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays en 2015.

Il a particulièrement souligné la bonne coopération entre les organes législatifs, tant sur le plan bilatéral que lors des forums interparlementaires régionaux et internationaux.

Trân Thanh Mân a affirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec Francis Escudero pour renforcer les relations entre l’Assemblée nationale vietnamienne et le Sénat philippin, multiplier les activités pratiques pour célébrer le 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique et le 50e des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines, contribuant à renforcer les liens d'amitié et de coopération dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

