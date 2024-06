La ville tchèque de Pilsen souhaite promouvoir la coopération décentralisée avec le Vietnam

>> Le pho vietnamien impressionne au Festival de la gastronomie de l'ASEAN 2024 en R. tchèque

>> La province de Hà Nam cherche à attirer les investisseurs tchèques

>> Une député tchèque salue les liens parlementaires avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Duong Hoài Nam a estimé que l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays ont connu un développement positif dans tous les domaines, dont la coopération décentralisée a été renforcée. Sur la base de bonnes relations bilatérales, l'arrondissement de Hai Bà Trung de la ville de Hanoï a proposé que les deux localités établissent la relation de jumelage, en mettant l'accent sur les atouts des deux parties dans les domaines de l'éducation et de la formation, du tourisme et du travail.

Le maire de la ville de Pilsen, Roman Zarzycky, a souligné que Pilsen attache une grande importance au développement des relations entre les deux pays et avec les localités vietnamiennes.

Reconnaissant la proposition d'établir une relation de jumelage avec l'arrondissement de Hai Bà Trung de Hanoï, Roman Zarzycky a estimé que les deux parties disposent d'un grand potentiel de coopération, notamment avec la fondation et la qualité de l'enseignement des universités des deux localités.

Photo : VNA/CVN

En outre, le maire Roman Zarzycky a hautement apprécié la communauté vietnamienne de la ville pour ses contributions pratiques à la société locale. Avec environ 3.500 personnes, soit environ 40% du nombre d'étrangers à Pilsen, la communauté vietnamienne jouit le rôle de passerelle importante pour contribuer à promouvoir les relations entre la République tchèque et le Vietnam.

L'ambassadeur Duong Hoài Nam a remercié le maire Roman Zarzycky et les autorités de Pilsen pour leur attention et la création de conditions favorables à l'intégration et au développement de la communauté vietnamienne de la ville. Il a envoyé son invitation au maire et à la délégation de Pilsen à effectuer une visite à Hanoï.

Dans le cadre de son voyage d'affaires, la mission de l'ambassade du Vietnam a rencontré la communauté vietnamienne de la ville de Pilsen. Le diplomate Duong Hoài Nam a exprimé sa confiance et son espoir que la communauté vietnamienne à Pilsen continue de promouvoir son rôle d'exemple de solidarité et d'orientation envers la Patrie pour l'étendre à l'ensemble de la communauté vietnamienne en République tchèque.

VNA/CVN