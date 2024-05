Le Laos apprécie la coopération avec le Vietnam dans les sciences, les technologies et l'innovation

>> Ouverture du forum Tech-Innovation Laos - Vietnam 2023 à Vientiane

>> Coopération Vietnam - Laos - Cambodge dans le commerce et l’investissement

>> Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération en technologie et innovation

Photo : VNA/CVN

Le ministre Huynh Thanh Dat a déclaré que la coopération entre les deux pays dans le domaine des science et technologies se développaient continuellement.

Selon lui, au cours de la période 2011-2021, le fonds total accordés par le Vietnam aux projets communs de recherche avec le Laos a atteint plus de 100 milliards de dôngs (près de 25 projets). Des centaines de gestionnaires et des dizaines de chercheurs lao ont bénéficié de formations post-universitaires et d’amélioration de leurs compétences de recherche et de gestion dans ce domaine. De nombreuses organisations de recherche lao ont reçu du matériel moderne.

Le ministre Huynh Thanh Dat a proposé que le Premier ministre lao continue de soutenir la promotion de la coopération entre le Laos et le Vietnam dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation..., et accorde son soutien à la coopération entre des ministères lao et le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies pour lancer des projets et programmes communs.

Le Premier ministre lao a hautement apprécié les résultats de la coopération bilatérale dans les domaines des sciences et de l'innovation. Il a proposé que dans les temps à venir, le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et les ministères et organismes concernés du Laos continuent de renforcer leur coopération.

Dans la matinée du même jour, a eu lieu une table ronde sur les sciences et l'innovation entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le ministère lao de l'Éducation et des Sports. Lors de la table ronde, les deux parties ont évalué les résultats de leur coopération et ont proposé des contenus dans la recherche scientifique et l'innovation sur lesquels elles continueront de se concentrer dans les temps à venir.

VNA/CVN