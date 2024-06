Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération dans les travaux d'inspection

Doàn Hông Phong a affirmé que cette visite était une opportunité précieuse pour les deux parties de mettre en œuvre le mémorandum de coopération signé entre les deux agences en 2022, de discuter et d'échanger des expériences et bonnes pratiques dans la gestion des inspections, la réception des citoyens, le règlement des plaintes et des dénonciations, ainsi que la prévention et la lutte contre la corruption et les affaires négatives.

La visite contribue ainsi à améliorer l'efficacité de la gestion de l'État, à promouvoir une lutte efficace contre la corruption et à promouvoir le progrès social dans chaque pays.

Lors de l'entretien, les deux parties ont échangé un certain nombre de résultats et d'expériences remarquables dans la gestion du travail d'inspection, la réception des citoyens, le règlement de leurs plaintes et dénonciations, la prévention et la lutte contre la corruption et les affaires négatives ces dernières années dans chaque pays et des orientations et tâches dans les temps à venir.

