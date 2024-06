Une délégation du PCV vient renforcer les liens avec le Maroc

Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par le membre du Politburo, secrétaire du Comité central du PCV et président de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du PCV, Nguyên Trong Nghia, a effectué du 29 mai au 3 juin une visite de travail au Maroc.

Photo : VNA/CVN

La délégation du PCV a eu notamment une entrevue avec le président de la Chambre des conseillers Enaam Mayara, des séances de travail avec la vice-présidente de la Chambre des représentants Nadia Touahmi, le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS) Nabil Benabdellah, la secrétaire générale du Parti Authenticité et Modernité (PAM) et le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Le président de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation Nguyên Trong Nghia a transmis les salutations des dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens aux dirigeants et au peuple marocains, affirmant que dans sa politique extérieure, le Vietnam attache toujours de l’importance aux relations de solidarité, d’amitié et de coopération traditionnelles avec le Maroc.

Nous n’oublions jamais et chérissons toujours le soutien et l’aide sincères et très cordiaux que le peuple marocain avait apportés au peuple vietnamien pendant les dures années de guerre pour la libération et la réunification nationales, a-t-il souligné.

Il a proposé que l’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement du Maroc continuent de collaborer étroitement et de se soutenir mutuellement dans les mécanismes interparlementaires régionaux et mondiaux, d’encourager l’organisation des délégations d’entreprises dans chacun des deux pays, et de créer des conditions permettant au PCV de développer ses liens avec les principaux partis politiques au Maroc, contribuant ainsi à orienter les relations de coopération entre les deux pays.

Il a suggéré de prioriser la coopération en matière de transformation numérique entre les agences de gestion étatique ainsi qu’entre les entreprises dans ce domaine, de faciliter davantage la coopération entre les organes de presse, de promouvoir la coopération dans le domaine de l’information vers l’extérieur, de renforcer l’information sur la culture, la terre et les hommes, et les réalisations socio-économiques de l’un pays sur les canaux d’information de l’autre.

Le président de la Chambre des conseillers Enaam Mayara a déclaré que le Maroc est prêt à accueillir des entreprises et des investisseurs vietnamiens au Maroc pour explorer des opportunités de coopération dans les domaines économique et commercial. Il a invité le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân à se rendre au Maroc.

Photo : VNA/CVN

La vice-présidente de la Chambre des représentants Nadia Touahmi a fait savoir que que le Maroc apprécie hautement les réalisations du Vietnam dans la construction et le développement nationaux. Elle a proposé un jumelage entre la ville de Casablanca et Hô Chi Minh-Ville, renforçant la coopération Sud-Sud pour relever les défis du changement climatique.

Affirmant les relations de solidarité et d’amité traditionnelles entre le PPS et le PCV, le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdellah, a affirmé hautemement apprécier les réalisations obtenues par le Vietnam sous la direction du PCV. Il a adressé ses salutations au secrétaire général Nguyên Phu Trong et aux autres dirigeants vietnamiens.

Durant son séjour au Maroc, la délégation vietnamienne a également visité le Village vietnamien dans la commune de Douar Sfari accordé par le roi Hassane II à 7 des quelque 80 familles rapatriées au Maroc en 1972, la "Porte du Vietnam" dans le village de Douar Sfari, en banlieue de la ville de Kénitra, et a travaillé avec le personnel de l’ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne au Maroc.

VNA/CVN