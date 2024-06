Nomination du nouveau président du Département général de politique de l'Armée

Le chef de l'État a affirmé que Trinh Van Quyêt est un cadre d'élite du Parti, de l'État et de l'armée, avec de nombreuses contributions au travail du Parti et au travail politique de l'armée ces dernières années.

Photo : VNA/CVN

To Lâm a souligné que la tâche de construction et de défense nationale était confrontée à de nombreux défis, demandant à l'Armée populaire du Vietnam, aux forces armées en général, de rester unies en termes d'idéologie et d'action, d'améliorer la qualité et la capacité de combat, méritant d'être la force politique et de combat loyale et digne de confiance du Parti, de l'État et du peuple.

Le président a demandé à Trinh Van Quyêt et aux membres de la Commission militaire centrale et du Département général de la politique de donner des conseils au Parti et à l'État sur la mise en œuvre des tâches militaires et de défense conformément à la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti et à celle du XIe Congrès du Parti de l'Armée populaire.

En outre, il a proposé à Trinh Van Quyêt de s'efforcer d'être un leader exemplaire, d'accomplir avec succès toutes les missions qui lui seront assignées et de contribuer activement à la construction et à la protection de la Patrie dans la nouvelle conjoncture.

De son côté, le général de corps d'armée Trinh Van Quyêt a exprimé son honneur de recevoir cette nomination et s'est engagé à poursuivre ses efforts afin d'accomplir toutes les missions assignées par le Parti, l'État, l'Armée et le peuple.

VNA/CVN