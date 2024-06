L'Assemblée nationale consacrera le 4 juin aux séances de questions-réponses

>> La 3e semaine de travail de l'AN se concentre sur les interpellations au gouvernement

>> La XVe Assemblée nationale poursuit sa 7e session

>> Le programme de développement culturel 2025-2035 au menu des députés

Photo : VNA/CVN

Toutes les séances de questions-réponses seront retransmises en direct sur la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam et la chaîne télévisée de l'Assemblée nationale (AN).

Dans la matinée, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Dang Quôc Khanh et d'autres membres du gouvernement répondront aux questions concernant la gestion, l'exploitation, la protection des ressources marines nationales ; la mise en œuvre de politiques et de lois sur la sécurité des sources d'eau ; les solutions pour la prévention et la lutte contre la sécheresse, l'intrusion d'eau salée, le manque, l'épuisement et la pollution des ressources en eau, ainsi que celles sur l'étude, l'exploration et l'utilisation des ressources naturelles comme matériaux de construction, des ressources naturelles et minéraux rares.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, les ministres du Plan et de l'Investissement, des Finances, de l'Agriculture et du Développement rural, de la Construction et des Transports se joindront à la session et expliqueront les questions connexes.

Dans l'après-midi, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, clarifiera les questions liées à la gestion, à la supervision et à la protection des droits des consommateurs dans les activités de commerce électronique ; à des mesures visant à promouvoir les exportations et la mise en œuvre des accords de libre-échange et à éliminer les goulots d'étranglement pour les entreprises dans un contexte de développements complexes du monde ; à la mise en œuvre de politiques et de lois sur le développement de l'industrie auxiliaire et de l'industrie mécanique, notamment dans la transformation des produits agricoles, sylvicoles et aquacoles et le développement agricole et rural.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà et les ministres du Plan et de l'Investissement, des Finances, de l'Agriculture et du Développement rural, des Sciences et Technologies, de l'Information et des Communications et des Affaires étrangères prendront également la parole et clarifieront les questions connexes.

Photo : VNA/CVN

Le président de l'AN Trân Thanh Mân a déclaré que le gouvernement avait chargé le vice-Premier ministre Trân Hông Hà de représenter le gouvernement, de clarifier les questions liées au travail exécutif du gouvernement et de répondre directement aux questions des députés de l'Assemblée nationale à la fin de chaque séance de questions. L'AN votera pour adoption d'une résolution sur les activités de questions-réponses à la fin de la session, a-t-il ajouté.

Trân Thanh Mân s'est déclaré convaincu que les séances de questions-réponses se dérouleraient dans un esprit constructif, un enthousiasme et une haute responsabilité, recevant de nombreuses suggestions et recommandations des députés.

VNA/CVN