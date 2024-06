Tô Lâm rend visite au Commandement de l’Armée de la défense aérienne et de l’air

Saluant les exploits et les réalisations de l’Armée de la défense aérienne et de l’air, le président Tô Lâm l’a appelée à continuer à œuvrer pour confirmer son rôle important au sein de l’Armée populaire du Vietnam, développer fortement ses traditions héroïques, mettre en œuvre activement et efficacement les politiques et les points de vue du Parti en matière de défense et de sécurité nationales, en particulier la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

Photo: VNA/CVN

Pour bien accomplir ses tâches dans la nouvelle situation, le chef de l’État lui a recommandé de continuer à adopter des réformes pour améliorer la qualité des entraînements, développer un personnel hautement qualifié, étudier et appliquer efficacement les progrès scientifiques et technologiques.

Tô Lâm a également insisté sur la nécessité de se concentrer sur l’édification du Parti, en assurant une direction absolue et directe du Parti dans tous les aspects, de lutter résolument contre la corruption, les pratiques malsaines, les signes de dégradation, d’"auto-évolution" et "auto-transformation".

Le président a en outre souligné l’importance de développer les liens étroits avec le peuple et de renforcer les relations extérieures dans le domaine de la défense...

Le président a affirmé que le Parti, l'État et le peuple accordaient toujours une attention particulière au développement de l'Armée populaire vietnamienne en général et de l’Armée de la défense aérienne et de l'air en particulier afin qu'elles deviennent de plus en plus puissantes et modernes.

De son côté, le général de division Trân Ngoc Quyên, secrétaire du Comité du Parti et commissaire politique de l’Armée de la défense aérienne et de l’air, a affirmé que quelles que soient les conditions ou circonstances, les soldats de son Armée seraient toujours unis pour surmonter les difficultés et accomplir avec succès toutes les tâches assignées.

À cette occasion, le président Tô Lâm est allé rendre hommage au Président Hô Chi Minh et aux Martyrs de l’Armée de la défense aérienne et de l’air dans les monuments commémoratifs au sein du siège de cette Armée. Il y a également planté un arbre du souvenir.

VNA/CVN