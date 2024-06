Après l’environnement, les députés posent des questions sur l’industrie et le commerce

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a réaffirmé l’attention du Parti, de l’État et du peuple pour ce domaine, avant d’apprécier le sens des responsabilités des députés et du ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement lors de la séance.

Le plus haut législateur a demandé au gouvernement, au ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, aux dirigeants des autres organes compétents, de mettre en œuvre efficacement les tâches de la Stratégie de développement durable de l'économie maritime jusqu'en 2030, avec vision pour 2045. Il leur a également recommandé d’achever l’enquête et l’évaluation des potentiels des énergies renouvelables offshore en 2025, de proposer des amendements à la loi sur les ressources et l’environnement marins et insulaires…

Trân Thanh Mân a en outre insisté sur la nécessité d’assurer la sécurité des sources d'eau, de disposer de solutions pour répondre à la sécheresse et à la salinisation, de continuer à améliorer les politiques et les lois sur la géologie, les minéraux et l'industrie minière…

Dans le même après-midi, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a répondu à des questions de députés sur la protection de droits des consommateurs dans le commerce électronique, les solutions pour augmenter les exportations, la mise en œuvre des accords de libre-échange, l’aide aux entreprises dans une conjoncture mondiale défavorable…

À propos du commerce électronique, le ministre a souligné sa forte croissance, de 20-25% en moyenne, ce qui a fait du Vietnam l’un des cinq premiers pays en termes de taux de croissance de ce secteur dans le monde. Selon lui, bien que de nombreux efforts aient été déployés, la gestion, le contrôle et la protection des droits des consommateurs dans le commerce électronique présentent encore de grandes lacunes, limites et défis.

Dans les temps à venir, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera à promouvoir des solutions efficaces pour renforcer la gestion et la supervision des activités de commerce électronique et mieux protéger les droits des consommateurs, a-t-il affirmé.

S’agissant des accords de libre-échange (ALE), à ce jour, le Vietnam en a conclu 16 avec plus de 60 partenaires. Leur exploitation efficace a aidé les entreprises vietnamiennes à élargir et diversifier leurs marchés, leurs chaînes d'approvisionnement et à stimuler leurs exportations. Cependant, l’exploitation des ALE demeure encore au-dessous des attentes, ce qui nécessitera des efforts supplémentaires dans les temps à venir.

