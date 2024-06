Le programme de développement culturel 2025-2035 au menu des députés

>> Assemblée nationale : Le programme cible national sur le développement culturel

Le programme vise sept objectifs principaux : la création des changements vigoureux dans le développement culturel, la construction et le perfectionnement du système de valeurs humaines et familiales vietnamiennes ; l’amélioration de la vie spirituelle et de la jouissance culturelle du peuple ; la conservation et la promotion des valeurs originales de la culture vietnamienne; l’investissement ciblé dans le développement culturel ; la construction du contingent d’artistes et d’experts ; la promotion des caractéristiques populaires, scientifiques, nationales de la culture par la créativité et l’innovation ; et l’élévation de la position du pays sur la scène internationale par la promotion du soft power de la culture vietnamienne, l’intégration culturelle internationale et la réception de la quintessence culturelle de l’humanité.

Le programme est prévu pour être mis en œuvre de 2025 à 2035, en trois phases : 2025, 2026-2030 et 2031-2035.

La Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Vietnam estime que ce programme continue à affirmer les points de vue et les politiques du Parti et de l’État sur la position, le rôle et l’importance de la culture dans l’œuvre d’édification, de défense et de développement durable du pays, a déclaré son président Nguyên Dac Vinh dans un rapport de vérification.

La mise en œuvre du programme devrait contribuer à accroître les ressources d’investissement, à répondre aux exigences en matière d’épanouissement humain et de construction de la culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale pour faire de la culture un véritable fondement moral de la société, une force endogène et motrice importante pour le développement durable et la défense de la Patrie, a-t-il indiqué.

