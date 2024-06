Le PM reçoit le président de la Commission de contrôle du CC du PPR du Laos

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam accordaient toujours la plus haute priorité à la consolidation, au maintien et au renforcement de l'amitié grandiose, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Il a déclaré que le Vietnam était prêt à coopérer avec le Laos et à le soutenir dans l’édification d'une économie indépendante et autonome, ainsi que dans l’organisation d’événements internationaux en 2024, dont la présidence de l’ASEAN en 2024.

Le Premier ministre a suggéré que les Commissions de contrôle des CC des deux Partis et les Inspections des deux pays élaborent des plans pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et les mécanismes de coopération existants.

Le chef du gouvernement vietnamien a également demandé aux deux parties de poursuivre les échanges de délégations, de renforcer l'échange d'expériences et la coopération en matière d'inspection et de lutte contre la corruption, ainsi que de formation du personnel...

De son côté, Khamphan Phommathat a informé son interlocuteur de son entretien fructueux avec l'Inspection du gouvernement vietnamien.

Il a déclaré souhaiter continuer à recevoir l’aide, le soutien et la coopération du Vietnam, notamment dans la résolution des plaintes et des dénonciations, la prévention et la lutte contre la corruption...

Il a souligné que la Commission de contrôle du CC du PPRL, le Comité central de prévention et de lutte contre la corruption et l'Inspection de l’État du Laos continueraient à œuvrer pour préserver et renforcer les relations entre les deux pays.

VNA/CVN