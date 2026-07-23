Les opportunités entrepreneuriales offertes par l’économie créative

Le développement de l’économie créative exige une coordination étroite entre le cadre institutionnel, les ressources et l’écosystème de l’innovation afin de transformer le potentiel en un moteur de croissance durable. Forts de leurs capacités d’innovation et de leur maîtrise des technologies, les jeunes Vietnamiens disposent de nombreuses opportunités pour affirmer leur rôle de pionniers.

>> Vietnam : une stratégie culturelle adaptée à l'ère de l’économie créative

>> Hanoï : quand l'héritage culturel alimente l'économie créative

>> Culture traditionnelle : un levier stratégique pour l’économie créative vietnamienne

Photos : VNA/CVN

Une étude menée par la Docteure Trân Nguyên Thi Tâm Đan, de l’Université des ressources naturelles et de l’environnement de Hanoï, montre que les jeunes constituent aujourd’hui une génération particulièrement capable de s’adapter rapidement aux nouvelles technologies, ce qui leur permet d’accéder aisément aux outils numériques et de les exploiter pour développer leurs projets entrepreneuriaux.

"Les jeunes sont davantage ouverts aux nouvelles valeurs, notamment celles liées à la protection de l’environnement et au développement durable. Ils disposent d’une forte capacité de diffusion des idées à travers les réseaux sociaux et les communautés. Leurs initiatives ne restent pas confinées à une échelle individuelle ; elles peuvent produire un effet d’entraînement considérable, favorisant ainsi l’émergence de modèles d’entreprises vertes", souligne la Docteure Tâm Đan.

Un écosystème favorable à l’innovation

Selon l’Indice mondial de l’innovation 2025, le Vietnam occupe le 34ᵉ rang parmi 132 économies. Le pays bénéficie actuellement d’une période de dividende démographique, offrant des conditions particulièrement favorables au développement des compétences scientifiques et technologiques. Cette situation témoigne d’un fort potentiel dans la production de contenus numériques ainsi que dans les secteurs exigeant créativité et innovation technologique.

L’adoption par le Parti et l’État de nombreuses orientations et politiques majeures a permis de créer un cadre juridique ainsi qu’un puissant levier en faveur du développement de l’économie créative. Parmi celles-ci figure notamment la Résolution N°57 du 22 décembre 2024 du Politburo, qui place l’innovation au cœur de la stratégie de développement du pays.

Le Décret N°17 du 26 avril 2023 du gouvernement, définissant les dispositions relatives au droit d’auteur et à la gestion des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique, constitue une base juridique importante permettant aux jeunes d’entreprendre dans l’économie créative à l’ère du numérique.

L’apparition de milliers d’entreprises opérant sur des plateformes technologiques illustre clairement les opportunités offertes aux jeunes dans les domaines de la création de contenus numériques et des technologies associées.

Selon le Dr. Ngô Đac Thuân, de l’Institut R&D Becamex, la Résolution N°57, conjuguée aux décisions du gouvernement et des différents ministères, mises en œuvre de manière coordonnée du niveau central au niveau local, a permis de mettre en place un cadre politique favorable au développement de l’écosystème des start-up innovantes.

Ce cadre couvre l’ensemble du processus d’innovation, depuis la recherche, l’expérimentation et le développement de produits (R&D), jusqu’à la formation des ressources humaines, l’investissement dans les infrastructures numériques, l’application de la technologie blockchain, l’enregistrement et la protection des droits de propriété intellectuelle, l’accès aux marchés numériques et la commercialisation des produits.

Des défis à relever

La population vietnamienne est habituée à consommer des contenus sur de multiples plateformes de réseaux sociaux, ce qui constitue un terrain particulièrement favorable au développement de produits numériques.

Photo : ND/CVN

Toutefois, ces importantes opportunités s’accompagnent de nombreux défis, d’autant que le rythme d’évolution des technologies dépasse aujourd’hui celui de l’adaptation des cadres réglementaires et du renforcement des capacités de l’écosystème entrepreneurial.

Selon la Docteure Tâm Đan, les jeunes entrepreneurs de l’économie créative devront faire face à des difficultés liées au droit d’auteur, à la gestion des contenus et aux mécanismes actuels de gouvernance. Bien que le cadre juridique ait connu des améliorations notables, il peine encore à suivre le rythme extrêmement rapide des avancées technologiques.

L’essor spectaculaire de l’intelligence artificielle (IA) soulève de nouvelles problématiques concernant les droits d’auteur, les droits de reproduction, l’utilisation des données pour entraîner les modèles d’IA ainsi que le traitement des violations des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique, compliquant l’application des sanctions et la protection effective des créateurs.

Le manque de ressources humaines, en particulier de personnel hautement qualifié dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi que les insuffisances en matière de capacités financières et de mise en œuvre des politiques, constituent aujourd’hui l’un des principaux obstacles auxquels sont confrontées la plupart des jeunes entreprises innovantes. Cette situation limite les capacités de création, le développement de contenus, l’accès aux financements, la souscription d’assurances liées aux droits d’auteur ainsi que les investissements nécessaires à la construction de modèles économiques durables.

À cela s’ajoutent les difficultés liées à la protection du droit d’auteur, au contrôle des contenus générés par l’IA et à des infrastructures numériques encore insuffisamment développées, qui rendent le processus entrepreneurial plus complexe et plus risqué.

Selon le Département de l’innovation du ministère des Sciences et des Technologies, parallèlement au perfectionnement des politiques publiques et du cadre juridique, le Vietnam a déjà mis en œuvre de nombreuses mesures d’incitation en faveur des entreprises innovantes et des start-up technologiques. Celles-ci comprennent notamment des avantages fiscaux, des soutiens financiers, des aides sur les taux d’intérêt, l’octroi de chèques de financement, la création d’un marché boursier spécialisé ainsi que la mise en place de fonds de capital-risque destinés à soutenir l’écosystème des start-up.

Toutefois, les défis posés par le développement rapide de l’intelligence artificielle montrent qu’il est désormais indispensable d’actualiser sans délai le cadre juridique relatif aux œuvres créées par l’IA, aux droits connexes, aux preuves numériques ainsi qu’aux principes applicables au traitement des infractions transfrontalières.

Il est également nécessaire de renforcer les capacités de l’écosystème de l’innovation afin de favoriser le développement durable des entreprises. Les autorités compétentes doivent poursuivre la simplification et la numérisation des procédures administratives, créer des fonds de développement de l’innovation, investir massivement dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées dans les technologies, améliorer la couverture des infrastructures numériques et mettre en place des systèmes performants de supervision et de gestion. Il convient également d’accélérer le traitement des infractions et de renforcer la coopération internationale pour lutter contre les violations transfrontalières dans ce domaine.

À plus long terme, l’émergence de grandes entreprises technologiques et l’instauration d’un environnement concurrentiel sain constitueront les fondements indispensables au développement durable de l’économie créative.

Parallèlement aux mécanismes d’encouragement de l’entrepreneuriat innovant, il est nécessaire de favoriser la création de grands groupes technologiques et de centres de recherche stratégiques, tout en élaborant des mécanismes et des dispositifs réglementaires garantissant des conditions de concurrence équitables entre les entreprises technologiques, afin d’éviter à la fois les phénomènes de concentration excessive, la fuite des talents et les différentes formes d’infractions.

Nguyên Thành/CVN