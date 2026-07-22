Innovation : le Vietnam passe à la phase opérationnelle

Le Vietnam estime avoir posé les bases juridiques de sa stratégie en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique. L’enjeu est désormais d’accélérer la mise en œuvre afin de faire émerger des produits et des technologies stratégiques.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam entre dans une nouvelle phase de sa stratégie en faveur de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Lors d’une conférence organisée le 15 juillet à Hanoï par le ministère des Sciences et des Technologies, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a estimé que le cadre juridique était désormais largement en place.

"Le cadre institutionnel est désormais en place et les ressources sont disponibles. L’enjeu consiste désormais à les traduire en résultats concrets", a-t-il déclaré.

Organisée un an et demi après l’adoption de la Résolution N°57, qui érige la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique en moteurs de la croissance, cette rencontre avait pour objectif de présenter les nouvelles dispositions réglementaires, d’identifier les obstacles persistants et d’accélérer leur mise en œuvre.

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En l’espace de dix-huit mois, près de 400 textes normatifs ont été adoptés, dont une trentaine de lois directement liées à la Résolution N°57. À lui seul, le ministère des Sciences et des Technologies a piloté l’élaboration de dix textes législatifs, jetant ainsi les bases d’un cadre juridique couvrant l’ensemble de l’écosystème, de la recherche scientifique aux technologies stratégiques et à la transformation numérique.

Pour le ministre Vu Hai Quân, cet effort législatif est sans précédent. L’une des principales avancées concerne la refonte du Fonds national pour le développement des sciences et des technologies, désormais doté d’un fonctionnement plus souple afin d’accompagner les projets tout au long de leur parcours, de la recherche jusqu’à la valorisation des résultats.

"Le véritable défi réside désormais dans la mise en œuvre et dans la capacité des acteurs à s’approprier ces nouvelles dispositions", a souligné le ministre.

Des obstacles persistants

Si les nouvelles dispositions renforcent l’autonomie des acteurs, allègent les procédures administratives et assouplissent le cadre de la recherche, leur application se heurte encore à plusieurs obstacles.

Les débats ont notamment mis en lumière l’intérêt croissant des jeunes pour les filières scientifiques, la majorité des candidats de cette année s’étant orientés vers les cursus STEM. Les représentants de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï ont toutefois appelé à renforcer les investissements dans des centres de recherche et développement afin de mieux accompagner les entreprises technologiques.

Les grands groupes, tels que Viettel, VNPT Technology et FPT, se disent prêts à contribuer au développement des technologies stratégiques. Ils plaident néanmoins pour un cadre plus favorable au financement des programmes de recherche de long terme, aux achats publics de technologies et au déploiement des projets de transformation numérique.

Du côté des administrations, les préoccupations portent désormais sur la phase d’exécution. Les représentants de Hanoï, du ministère de la Santé et de plusieurs autres organismes ont relevé que les nouvelles dispositions étaient encore appliquées de manière inégale selon les territoires et ont appelé à la publication rapide des textes d’application afin d’en garantir une mise en œuvre cohérente à l’échelle nationale.

Passer aux résultats

Pour les autorités, le temps n’est plus à l’élaboration des textes, mais à leur traduction en résultats concrets.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a estimé que le principal obstacle ne relevait plus du cadre réglementaire, mais de sa mise en œuvre et de la réticence de certains responsables à assumer leurs responsabilités. Afin de favoriser une culture de l’innovation, le gouvernement prévoit de soumettre à l’Assemblée nationale un mécanisme exonérant de responsabilité les chercheurs ayant conduit des travaux de bonne foi, même lorsque ceux-ci n’aboutissent pas aux résultats attendus.

Les ministères, les collectivités locales et les organismes publics sont appelés à faire évoluer leurs pratiques en plaçant les citoyens et les entreprises au cœur de leur action, tout en poursuivant la décentralisation et en renforçant les mécanismes de suivi et d’évaluation.

Dans le même temps, le gouvernement a arrêté une liste de technologies et de produits stratégiques et confié 20 grands défis technologiques à dix ministères. Les résultats obtenus, tout comme le rythme de décaissement des crédits, serviront désormais d'indicateurs pour apprécier la responsabilité des responsables concernés.

Photo : VNA/CVN

Les chercheurs sont, quant à eux, invités à orienter leurs travaux vers les besoins du développement national et du tissu économique, en privilégiant les retombées concrètes, la valorisation des résultats et leur impact socio-économique.

Les universités et les instituts de recherche devront intensifier les transferts de technologies, mieux exploiter les actifs de propriété intellectuelle et renforcer leurs partenariats avec les entreprises afin d'accélérer la transformation des découvertes scientifiques en applications industrielles.

Le secteur privé est, pour sa part, appelé à jouer un rôle central au sein de l'écosystème national de l'innovation. Les entreprises sont invitées à accroître leurs investissements en recherche-développement, à nouer des coopérations plus étroites avec les universités et les centres de recherche et à contribuer à l'émergence de technologies vietnamiennes capables de s'imposer sur les marchés internationaux.

Pour donner corps à ces orientations, le ministère des Sciences et des Technologies concentrera son action sur quatre priorités : accélérer le décaissement des crédits consacrés à la recherche en 2026, déployer le Programme national des technologies stratégiques, accompagner les entreprises dans l'adoption des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, et mettre en service, dès le mois de septembre, une plateforme nationale de gestion de la recherche destinée à mutualiser les données et les ressources.

"Le mot d'ordre est désormais l'action. Le cadre institutionnel est en place ; il nous appartient désormais de le faire vivre", a conclu le ministre Vu Hai Quân.

Thao Nguyên/CVN