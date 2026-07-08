Coopération tripartite pour l'innovation

Fondée sur le partenariat entre l'État, les universités et les entreprises, la coopération tripartite s'impose comme un levier essentiel pour renforcer la recherche, l'innovation et la formation des talents au Vietnam.

>> Vietnam face au défi quantique : science, innovation et stratégie nationale

>> La mégapole du Sud attire d'importants projets technologiques du Forum économique mondial

>> Accélérer la percée scientifique et numérique

Photo : VNA/CVN

La Résolution N°57 du Politburo du Parti érige le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique en priorité nationale. Elle affirme que cette ambition relève de l’ensemble de la société : les citoyens et les entreprises en sont les acteurs centraux, les scientifiques le moteur, tandis que l’État en assure l’impulsion et la coordination.

Cette orientation appelle à renforcer les synergies entre les pouvoirs publics, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi que le secteur privé.

Dans le même esprit, la Résolution N°71 sur la réforme de l’éducation et de la formation insiste sur l’adéquation entre les cursus et les besoins du développement national. Elle préconise un rapprochement durable entre les établissements d’enseignement et les entreprises, notamment dans les filières de haute technologie.

Dans ce contexte, le modèle de coopération entre l’État, les universités et les entreprises apparaît comme un instrument stratégique pour améliorer la qualité de la formation, dynamiser la recherche appliquée et accélérer le transfert de technologies.

Selon le Dr. Trân Nam Tu, directeur général du Département de la science, de la technologie et de l’information au ministère de l’Éducation et de la Formation, ce partenariat repose sur un principe de co-investissement dans la recherche et le développement.

Ce dispositif permet aux établissements d'enseignement supérieur d'adapter leurs programmes de formation et leurs travaux de recherche aux besoins du marché. Les entreprises participent davantage à la définition des projets scientifiques, au transfert de technologies et à la formation de personnels hautement qualifiés. L'État, pour sa part, pilote cette coopération à travers des stratégies nationales, le développement de pôles de haute technologie et la mise en place d'un cadre réglementaire favorable.

Cette complémentarité favorise la valorisation des résultats de la recherche et contribue à l'émergence d'écosystèmes d'innovation capables de renforcer durablement la compétitivité du pays.

Plusieurs formes de coopération sont déjà en place. L’État finance des bourses et des formations destinées à développer les compétences et à attirer les talents. Les administrations et les entreprises confient également aux universités des projets de recherche, de développement technologique, d’élaboration de normes, de constitution de bases de données scientifiques ou encore de conseil en politiques publiques. Parallèlement, l’État investit dans les infrastructures, tandis que les entreprises cofinancent des laboratoires universitaires afin de former les spécialistes dont le pays a besoin.

Mobiliser tous les acteurs

Photo : VNA/CVN

Conformément aux orientations du Comité central de pilotage pour le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique, le ministère de l'Éducation et de la Formation prépare, en coordination avec les ministères concernés, plusieurs textes législatifs et réglementaires destinés à consolider le cadre juridique de cette coopération.

Dans le domaine de la formation, les universités associent de plus en plus les entreprises à l’élaboration des cursus, à l’accueil des stagiaires, aux formations sur commande et aux enseignements dispensés par des professionnels.

Au cours de l’année universitaire 2024-2025, les filières scientifiques et d’ingénierie ont accueilli plus de 685.800 étudiants, soit plus d’un tiers des effectifs universitaires. Elles comptaient également 21.600 étudiants en master et 3.500 doctorants, confirmant l’essor des formations dans les domaines de la science et de la technologie.

Pour les chercheurs, les responsables universitaires et les représentants des entreprises, la réussite de ce modèle suppose une mise en œuvre coordonnée des Résolutions N°57 et N°71.

L’État est appelé à poursuivre l’amélioration des politiques de soutien à la recherche, à l’innovation et à la transformation numérique, tout en développant les mécanismes de commande publique en matière de recherche et de formation.

Les universités et les instituts de recherche sont invités à moderniser leurs programmes, à renforcer la recherche appliquée et à répondre davantage aux besoins des entreprises et de l’économie.

Les entreprises, enfin, sont encouragées à accroître leurs investissements en recherche-développement, à contribuer à la conception des formations, à commander des projets de recherche et à favoriser le transfert des technologies.

En conjuguant leurs efforts, l'État, les universités et les entreprises pourront former une main-d'œuvre hautement qualifiée, stimuler l'innovation et renforcer durablement la compétitivité du Vietnam.

Huong Linh - Anh Minh/ CVN