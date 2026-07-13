Un plan de 100 jours pour accélérer la transition numérique

Le Comité central de pilotage pour le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique a adopté un plan d'action de 100 jours visant à lever les principaux obstacles à la transition numérique dans l'ensemble du système politique vietnamien. Ce programme fixe des objectifs précis, assortis d'un suivi rigoureux et d'une responsabilisation des autorités concernées.

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Photo : VNA/CVN

Le Comité central de pilotage pour le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique a publié un plan d'action de 100 jours destiné à éliminer les principaux obstacles à la transformation numérique au sein du système politique (Plan n° 05-KH/BCĐTW du 11 juillet 2026).

Selon ce plan, les blocages à traiter sont répartis en dix domaines prioritaires : le cadre institutionnel, les infrastructures numériques, les données numériques, les plateformes numériques, les services publics en ligne, l'économie numérique, la société numérique, les ressources humaines, le financement et le décaissement ainsi que la discipline d'exécution et le respect des règles.

Le plan s'applique aux organes du Parti, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques, ainsi qu'à la Cour populaire suprême, au Parquet populaire suprême, à l'Audit d'État, aux commissions du Parti et aux administrations locales de tous les niveaux, ainsi qu'aux autres organismes concernés.

Sa mise en œuvre s'étendra sur 100 jours ouvrables, du 10 juillet au 30 novembre 2026.

Le Comité central de pilotage exige que l'exécution du plan respecte le principe suivant : une définition claire des responsables, des tâches, des responsabilités, des compétences, des délais et des résultats attendus.

Photo : VNA/CVN

Les responsables des organismes pilotes assumeront la responsabilité des produits finaux, tandis que les organismes associés répondront de la qualité et du respect des délais des tâches qui leur sont confiées.Le plan précise qu'une mission ne sera considérée comme achevée que lorsque les résultats répondront pleinement aux exigences et aux critères fixés et qu'ils seront accompagnés de preuves vérifiables.

S'agissant des systèmes d'information, des bases de données, des plateformes et des services numériques, les produits devront être effectivement opérationnels, alimentés en données, utilisés par des usagers réels et produire des premiers résultats concrets.

Le déploiement devra être coordonné entre le Parti, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques et les localités, en privilégiant les plateformes mutualisées, l'intégration, le partage et la réutilisation des ressources. Il est notamment interdit de développer de nouveaux systèmes, logiciels ou bases de données ayant des fonctions déjà couvertes par des plateformes communes.

Le plan insiste également sur la nécessité d'intégrer dès la conception les exigences de cybersécurité, de protection des données personnelles et de souveraineté des données.

Tous les systèmes d'information critiques devront être classés selon leur niveau de sécurité, faire l'objet d'une approbation officielle et bénéficier des mesures de protection adaptées.Il prévoit enfin un suivi hebdomadaire et mensuel de l'avancement sur le système de suivi de la mise en œuvre des résolutions, directives et conclusions du Comité central (theodoinq.dcs.vn).

Les rapports devront préciser les tâches en retard, les causes, les responsabilités et les mesures correctives envisagées.Les organismes concernés devront mettre à jour régulièrement l'état d'avancement, les résultats obtenus et les éléments justificatifs sur cette plateforme ou transmettre des rapports ponctuels à la demande du Comité central de pilotage.

Les rapports devront refléter fidèlement l'état d'exécution des travaux, les résultats obtenus ainsi que les difficultés rencontrées. Ils ne pourront pas se limiter à un simple pourcentage d'avancement sans fournir de résultats concrets, de données chiffrées et de preuves vérifiables. En cas de rapport inexact, les responsables ayant validé le document ainsi que l'organisme concerné devront rendre des comptes et assumer leurs responsabilités.

VNA/CVN