Hanoï

Faire de la science et de la technologie un nouveau moteur de croissance

Après 18 mois de mise en œuvre de la Résolution N°57, Hanoï est saluée pour les avancées réalisées dans la mise en place du cadre institutionnel, des infrastructures de données et de l'écosystème de l'innovation. Toutefois, des obstacles subsistent encore.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence consacrée au bilan des dix-huit premiers mois de mise en œuvre de la Résolution N°57, organisée au début du mois de juillet, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a estimé que de nombreuses collectivités locales avaient commencé à trouver une approche adaptée à leurs propres conditions, en s'appuyant sur des actions concrètes. Il a notamment cité Hanoï pour le déploiement de la plateforme numérique HanoiWork, un exemple de mise en œuvre concrète de la Résolution N°57 répondant aux exigences de la gouvernance publique.

Ces résultats sont le fruit d'une mise en œuvre de cette résolution tout en articulant le développement de la science et de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique avec le renouvellement du modèle de croissance de la capitale. Toutefois, malgré les progrès accomplis, le développement scientifique et technologique de Hanoï est toujours jugé en deçà de son potentiel.

Bâtir les fondations d'un nouveau modèle de croissance

Photo : VNA/CVN

Lors de la récente séance de travail entre le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et le Comité permanent du Comité du Parti de Hanoï, le vice-président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyên Van Phong, a souligné que la ville considérait la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme l'un des piliers essentiels de la transition vers un nouveau modèle de croissance.

Dans cette perspective, Hanoï dispose de plusieurs atouts, notamment des ressources humaines hautement qualifiées, un réseau d'universités et d'instituts de recherche de premier plan, ainsi qu'un vaste marché des sciences et des technologies et de la consommation.

La ville a élaboré un programme de mise en œuvre de la Résolution N°57 comprenant plus de 600 missions réparties entre les différents secteurs, organismes et institutions. Elle s'est fixé pour objectif de porter la part de l'économie numérique à environ 22% du GRDP dès cette année, puis à 35% d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, Hanoï a choisi de commencer par le renforcement du cadre institutionnel.

S'appuyant sur la Loi sur la capitale et la Résolution N°57, la ville a adopté huit résolutions thématiques consacrées à la science et à la technologie, à l'innovation et à la transformation numérique. La ville a également élaboré des politiques relatives aux mécanismes d'expérimentation réglementée (sandbox), aux fonds de capital-risque, à l'attraction des talents ainsi qu'au soutien à la recherche et au développement technologique.

Parallèlement au perfectionnement du cadre institutionnel, Hanoï s'attache à moderniser ses méthodes de gouvernance en s'appuyant sur les plateformes numériques. Selon Nguyên Van Phong, "toutes les solutions doivent reposer sur des bases de données et des fondements scientifiques solides", qu'il s'agisse de la prise de décision ou de la résolution des principaux obstacles au développement.

Des nouvelles plateformes efficaces

Photos : VNA/CVN

Cette orientation s'est concrétisée par le déploiement de la plateforme HanoiWork, destinée au suivi en temps réel de l'avancement des tâches sur la base des objectifs et résultats clés (OKR) et des indicateurs de performance (KPI), ainsi que par le développement de la plateforme iHanoi comme canal d'interaction entre les autorités et les citoyens.

Hanoï met également l’accent sur la mise en relation des capacités de recherche avec les besoins concrets. La ville a identifié 30 problématiques majeures dans des domaines tels que les transports, l'environnement, la santé, l'éducation et la gouvernance urbaine, qu'elle a confiées aux universités, aux instituts de recherche, aux experts et aux entreprises technologiques. À ce jour, plus de 100 propositions de recherche ont déjà été soumises.

La localité a également enregistré plusieurs avancées dans ce domaine, avec notamment 12.377 demandes d'enregistrement de propriété industrielle, représentant plus de 31% du total national et plaçant Hanoï en tête du pays, ainsi que 13.366 titres de protection délivrés. La ville a par ailleurs lancé la Bourse technologique (HANOTEX) et le Marché de la transformation numérique.

Dans la prochaine phase, Hanoï poursuivra le développement de son écosystème, allant de la formation des ressources humaines aux zones de haute technologie, en passant par les plateformes d'échange technologique et les fonds de capital-risque. La ville prévoit également d'intégrer les technologies dans des domaines où elle dispose d'atouts, tels que les industries culturelles, le tourisme, les villages de métiers traditionnels, le commerce électronique et les transports intelligents. L'objectif constant est de faire de la science et de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique des moteurs de la restructuration économique et du renouvellement du modèle de croissance de la capitale.

Vân Anh/CVN