Dông Nai

Le numérique facilite l'accès aux services publics en zone frontalière

À Bù Gia Mâp, commune frontalière de Dông Nai (Sud), la transformation numérique facilite l’accès aux services publics et rapproche l’administration des habitants, en particulier des minorités ethniques.

>> Une loi pour bâtir la nation numérique au Vietnam

>> Nouvelle Ruralité : priorité à l’économie rurale, au numérique et aux produits OCOP

>> Une exposition interactive à Hanoï pour sensibiliser le public aux risques numériques

Photo : VNA/CVN

Un an après la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, plusieurs communes frontalières de la ville de Dong Nai, où vivent de nombreuses minorités ethniques, ont connu des changements majeurs. Une administration plus légère et plus efficace a permis d’accélérer la transformation numérique, facilitant l’accès des habitants aux services publics en ligne, le développement de leurs compétences numériques et l’amélioration de la qualité des services.

Afin de répondre aux besoins administratifs de ce territoire particulier, le Centre de services administratifs publics de la commune de Bù Gia Mâp est devenu un maillon essentiel de cette transformation.

Au 26 juin, la commune avait rendu publiques les 428 procédures administratives relevant de sa compétence. Le centre avait reçu 3.040 dossiers en ligne, dont 98,2% ont été traités avant l’échéance, contribuant ainsi à améliorer la qualité des services destinés aux habitants et aux entreprises.

Au-delà de ces résultats, l’évolution des habitudes des habitants illustre le succès du modèle d’administration locale à deux niveaux. Beaucoup de personnes, autrefois réticentes à utiliser un smartphone, peuvent désormais effectuer elles-mêmes leurs démarches administratives en ligne ou bénéficier d’un accompagnement.

Photo : VNA/CVN

Selon Diêu Khen, habitant du hameau de Bù Nga, les démarches administratives nécessitaient auparavant de nombreux déplacements en raison de dossiers incomplets, entraînant une perte de temps et de revenus. Grâce à l’aide des autorités communales et des équipes communautaires de soutien au numérique, il a appris à créer un compte d’identité électronique et à utiliser son téléphone pour effectuer ses démarches, désormais plus rapides et plus pratiques.

Les responsables locaux constatent eux aussi ce nouvel élan. Thi Liên, cheffe du hameau de Bù Dôt, explique que la plupart des habitants, issus de minorités ethniques, étaient au départ peu familiers avec les technologies et préféraient effectuer leurs démarches directement auprès des agents administratifs. Depuis la mise en place du nouveau modèle, les équipes communautaires de soutien au numérique se rendent dans chaque foyer pour accompagner les habitants dans l’utilisation des services publics en ligne. Constatant le gain de temps, la réduction des coûts et des déplacements, les habitants adoptent progressivement cette nouvelle manière de procéder.

Le secrétaire du Comité du Parti de la commune de Bù Gia Mâp, Lê Hoàng Nam, souligne que la réforme administrative et la transformation numérique figurent parmi les priorités de la commune. Le guichet unique numérique permet non seulement d’alléger la charge de travail des agents, mais surtout de faire gagner du temps et de réduire les frais de déplacement des habitants des zones reculées. De nombreuses démarches, qui nécessitaient auparavant plusieurs niveaux de validation, sont désormais traitées directement au niveau communal, de manière plus rapide et plus efficace.

Après un an de fonctionnement, le modèle d’administration locale à deux niveaux mis en œuvre dans la commune frontalière de Bù Gia Mâp a apporté une réelle satisfaction aux habitants. Grâce à une administration de proximité et à des procédures simplifiées, la majorité des habitants issus des minorités ethniques, autrefois peu à l’aise avec les outils numériques, bénéficient désormais d’un accompagnement personnalisé. Cette évolution leur permet de gagner du temps, de réduire leurs dépenses et d’intégrer progressivement l’administration numérique moderne, tout en renforçant la qualité des services publics et la confiance envers les autorités locales.

VNA/CVN