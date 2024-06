Le Vietnam présente ses charmes culturels à un festival diplomatique français

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre des Fêtes consulaires organisées les 15 et 16 juin sur la place Bellecour à Lyon, l'espace vietnamien s'est orné de lanternes de Hôi An - ville créative mondiale de l'UNESCO dans le domaine de l'artisanat et des arts populaires, ainsi que d’estampes de Dông Hô, de grandes photographies, brochures et publications présentant la beauté naturelle et culturelle du pays.

Selon Tang Thanh Son, directeur adjoint du Centre culturel du Vietnam en France, cette année, son Centre a collaboré avec les Vietnamiens de Lyon pour promouvoir le potentiel touristique et la culture du pays à travers diverses publications et brochures détaillant des circuits et itinéraires de voyage. La province de Quang Binh, en particulier ses visites explorant la grotte de Son Doong – la plus grande de ce type au monde à ce jour, a suscité un intérêt considérable, notamment de la part des jeunes visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a constaté que le Vietnam inventait toujours de nouvelles façons de présenter sa culture lors des fêtes consulaires. Exprimant son admiration pour les paysages du pays, en particulier la grotte de Son Doong, il a partagé son intention de visiter le Vietnam et d'explorer ses grottes.

Depuis plus de 20 ans, la ville de Lyon organise chaque année en lien avec les autorités consulaires locales, les Fêtes consulaires, un évènement populaire célébrant l’internationalité de Lyon à travers la diversité et le dynamisme des consulats et des communautés étrangères présentes sur le territoire.

VNA/CVN