Le Musée d'histoire militaire présente 300 objets de la campagne de Diên Biên Phu

Intitulée "Diên Biên Phu - Rendez-vous historique", l'exposition présente plus de 300 photos, documents et artefacts, répartis en trois parties. La première, intitulée "Chemin vers Diên Biên", met en lumière les victoires militaires après huit années de résistance contre les colonialistes français. Elle révèle également la politique du Parti dans la campagne Hiver-Printemps 1953-1954 et l'emplacement stratégique de Diên Biên Phu, ainsi que les plans des forces coloniales françaises à Diên Biên Phu, surnommée "forteresse imprenable".

La deuxième partie, intitulée "Déterminé à combattre, déterminé à gagner", démontre la détermination stratégique du Comité central du Parti à ouvrir la campagne de Diên Biên Phu, la préparation sous tous ses aspects, la détermination d'engager le Parti tout entier, le peuple et l'armée dans la campagne. Cette partie révèle les combats courageux et créatifs de l’armée et du peuple vietnamiens sur tous les fronts qui ont abouti à une victoire glorieuse qui "a retenti à travers les cinq continents et a ébranlé le monde".

La dernière partie de l'exposition présente Diên Biên d'aujourd'hui comme une localité en fort développement, un emplacement stratégique en termes d'économie, de défense et de sécurité et une destination touristique attractive. Les sites historiques associés à la victoire sont bien préservés et mis en valeur, devenant une "adresse rouge" pour l'éducation des jeunes générations.

Susciter la fierté nationale

Le colonel Dinh Xuân Hoà, directeur adjoint du Musée d'histoire militaire du Vietnam, a déclaré que l'exposition présentait pour la première fois de nombreuses photos et documents précieux, notamment les décisions importantes prises par le Commandant en chef Vo Nguyên Giap.

Le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu est une opportunité pour chaque Vietnamien de susciter la fierté nationale, d'hériter et de promouvoir l'esprit patriotique et les traditions révolutionnaires héroïques de la génération précédente. "Ces photos et objets me ramènent plusieurs décennies en arrière. C’est en les voyant aujourd’hui que je me rends compte, une fois de plus, que beaucoup de gens ont contribué à la Victoire de Diên Biên Phu, et qu’ils ont dû surmonter d’immenses difficultés", a confié Vu Van Hông, l'ancien combattant originaire de la province de Hai Duong (Nord).

"Je suis très fière de la victoire de nos prédécesseurs. Les images ici m'ont permis de mieux comprendre leurs sacrifices. J'espère sincèrement avoir davantage d'opportunités de visiter la terre héroïque de Diên Biên pour en apprendre davantage sur une page glorieuse de l'histoire nationale", a partagé Nguyên Thanh Ngân, étudiante de 2e année de l'École supérieure de commerce extérieur de Hanoï.

Quelques images de l'exposition

L'exposition, qui dure jusqu'à fin mai, vise à rendre hommage au sacrifice des martyrs héroïques dans la lutte pour la libération nationale ainsi qu'à éduquer la jeunesse aux traditions patriotiques et révolutionnaires de leurs aînés.

Texte et photos : Thuy Hà/CVN