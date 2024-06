Un nouveau village touristique des Gié Triêng à Kon Tum

Cette reconnaissance revêt une importance particulière pour le développement du tourisme communautaire dans cette région montagneuse. Le patriarche du village, Blong Ve, s’est réjoui en déclarant que les Gié Triêng étaient “très enthousiastes” de voir leur village reconnu site de tourisme communautaire. L’opportunité pour eux d’augmenter leurs revenus en mettant en valeur les atouts, les mœurs et les traditions de leur ethnie.

Dak Rang conserve encore aujourd’hui l’architecture singulière d’un village Gié Triêng d’autrefois. Les Gié Triêng préservent leurs caractéristiques culturelles au quotidien. Cela passe par l’organisation des fêtes traditionnelles, la fabrication du ruou cân (alcool à siroter avec des tiges de bambou en guise de pailles), le tissage de brocatelle, la fabrication d’instruments de musique, le tressage d’outils, etc.

Quant à la nature, Dak Rang, fort de ses rivières et ruisseaux, de ses montagnes, forêts et rizières, offre un paysage harmonieux et typique du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre). Pour développer le tourisme, certaines familles ont déjà construit des hébergements sous forme de homestay (séjour chez l’habitant).

Les autorités locales encouragent les villageois à développer des circuits axés sur la découverte des activités agricoles et rurales, des métiers d’artisanat tels que le tressage, la sculpture sur bois, le tissage de brocatelle, etc.

Texte et photos : Linh Thao - Khoa Chuong/VNA/CVN