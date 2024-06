Promouvoir la valeur de l’espace commémoratif dédié au Président Hô Chi Minh

"Après le décès de l'Oncle Hô, le 2 septembre 1969, un espace commémoratif dédié au Président Hô Chi Minh a été conçu dans le périmètre voisin du Palais présidentiel. Malgré de nombreux bouleversements historiques et des périodes de guerre féroce, la résidence et le bureau du travail de l'Oncle Hô sont restés soigneusement protégé, y compris de l’impact des catastrophes naturelles, tout en accueillant les visiteurs nationaux et internationaux, leur permettant de mieux comprendre la vie quotidienne de cet homme éminent", a souligné Hoàng Dao Cuong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Situé au sein du Palais présidentiel, cet espace commémoratif est un véritable musée consacré au Président Hô Chi Minh. Il a été classé site national spécial le 12 août 2009. Dans ce complexe d’une superficie de quatorze hectares, se trouvent plusieurs sites historiques : la maison sur pilotis, le BK1 où Hô Chi Minh recevait les cadres et signait ses directives, la salle de cuisine A, le bunker H66, la maison H67 où Hô Chi Minh vécut ses derniers jours et qui fut également la salle de réunion du bureau politique ou encore le salon où Hô Chi Minh recevait les journalistes.

En ce jour anniversaire, les intervenants ont reconnu et hautement apprécié la valeur patrimoniale du Président Hô Chi Minh-Ville et les activités de préservation de cet espace - véritable école permettant la promotion du mouvement "Suivre l’exemple moral du Président Hô Chi Minh".

Près de 90 millions de visiteurs

"Au fil de ces 55 ans, le site a accueilli environ 90 millions de visiteurs vietnamiens et étrangers, dont plusieurs délégations de haut rang, venus de 160 pays et territoires", a déclaré Lê Thi Phuong, directrice de l’espace commémoratif dédié au Président Hô Chi Minh. Et d’ajouter que les touristes étrangers se montrent souvent très émus de visiter le lieu de vie et de travail du Président Hô Chi Minh. Les leaders mondiaux y voient une preuve de la simplicité d’Hô Chi Minh et de l’amour que lui vouent les Vietnamiens.

À ce jour, le site a organisé 75 expositions sur l’Oncle Hô, dont 15 à l’étranger, entre autre en Russie, en France, au Chili, au Sri Lanka, au Maroc, en Turquie et en Belgique.

Face aux changements galopant de l’ère technologique 4.0 et s'adaptant rapidement aux nouvelles tendances de la préservation patrimoniale, le site met en œuvre activement des programmes d'éducation pour les élèves du primaire. D’autre part, la page web du lieu compte d’ores et déjà plus de 20 millions de visites (https://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/) grâce à sa large documentation au sujet de ce grand homme du Vietnam en particulier et du monde en général.

