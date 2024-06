Hô Chi Minh-Ville

Salon à l’hôtel Rex Saigon pour des mariages de luxe

Chaque histoire d’amour va avec son lot de moments poétiques et romantiques cristallisés dans une splendide cérémonie de mariage. Pour honorer ces merveilleux moments, l’hôtel Rex Saigon, membre de la Compagnie générale du tourisme de Saigon, organisera les 22 et 23 juin le Salon du mariage (Wedding Fair 2024), placé sous le thème "Ensemble pour toujours".

Photo : Rex/CVN

L’évènement est idéal pour ceux qui souhaitent découvrir les offres de services de mariages élégants ainsi que les dernières tendances, pour concevoir le grand jour dans un style unique. Lors de l'événement, ils pourront admirer de magnifiques collections de robes de mariée et d'áo dài (tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes) de designers célèbres à travers d'impressionnants défilés de mode de mariage. Le Salon du mariage 2024 rassemblera également 24 marques prestigieuses pour les services de mariages allant des robes et costumes de mariés, au soin de leur peau en passant par leurs bijoux, leurs chaussures, les services de photographie, de conception d’invitations, de décoration florale et d’organisation du banquet. Les experts de ces marques seront prêts à offrir gratuitement leurs conseils gratuits pour préparer le grand jour à la perfection.

Promotions exceptionnelles

Pour toute demande de fête de mariage déposée lors des deux jours du Salon du mariage 2024, vous bénéficierez de l'un des luxueux forfaits mariage de l’hôtel Rex Saigon ainsi que de promotions et de forfaits cadeaux très attractifs.

Parmi eux, le forfait “Blissful Harmony” (Harmonie bienheureuse) au prix de 6,9 millions de dôngs/table/10 personnes comprend le choix d'un des six menus conçus selon votre goût culinaire et les boissons avec et sans alcool (bière Tiger/Heineken et eau minérale incluses) pendant deux heures. Le prix ci-dessus comprend les taxes et les frais de services.

Pour le forfait, “Royal Extravagance” (Extravagance royale), le menu à la carte est appliqué avec une promotion exceptionnelle : 10 millions de dôngs offerts pour les fêtes de mariages d'une valeur de 100 millions de dôngs ou plus et un don de 20 millions de dôngs pour les fêtes de mariage d'une valeur de 200 millions de dôngs ou plus.

Photo : Rex/CVN

En réservant à l'hôtel Rex Saigon pour leur mariage, les clients pourront recevoir l'un des précieux cadeaux suivants : une robe de mariée ou un áo dài, un bon pour une photographie de mariage, une paire d'alliances, une nuit à l’hôtel Rex Saigon 5 étoiles, des chaussures de mode haut de gamme pour hommes et femmes, des bons de réduction pour l’achat de bijoux précieux, des bons de réduction pour des forfaits de décoration de mariage et des bons de réduction pour l'achat de tenues. De nombreux autres cadeaux de valeur vous attendent également dans le cadre du programme “tirage au sort” qui aura lieu au cours de l'événement.

Rendez-vous au Salon du mariage à l'hôtel Rex Saigon pour vous inspirer et concevoir un mariage réussi grâce à des consultants dévoués.

Lieu : 2e étage dans la zone Est de l'hôtel Rex Saigon, au 141, rue Nguyên Huê dans le 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville ; téléphone : 09 17 59 09 00 ou (+8428) 38 29 31 15.

Suivez la Fanpage sur https://www.facebook.com/RexHotelSaigon/ pour en savoir plus cet événement.

Tân Dat/CVN