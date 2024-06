Le Festival d’automne de Hanoï revient faire le plein de couleurs et de saveurs

Le deuxième Festival d’automne de Hanoï aura lieu autour du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée) du 12 au 15 septembre, dans le but de promouvoir à la fois les destinations d’automne et les produits touristiques de la capitale.

Le festival s’ouvrira par un gala musical organisé dans le jardin des fleurs du temple Bà Kiêu le 13 septembre, avec une cérémonie axée sur le thème du 70e anniversaire de la Journée de libération de la capitale (10 octobre).

Photo : BTC/CVN

Le point culminant du festival sera une exposition de 150 stands qui présenteront une gamme de produits des villages commerçants, des plats spéciaux et des cadeaux pendant la saison d’automne. Ils seront organisés dans les vieilles rues emblématiques situées autour du lac Hoàn Kiêm, notamment Dinh Tiên Hoàng et Lê Thach, ainsi que dans le quartier de la Maison octogonale.

Le festival retracera la scène de la population locale agitant des drapeaux et des fleurs pour accueillir l’armée victorieuse lors de la Journée de libération de la capitale.

Les visiteurs auront également droit à plusieurs spectacles de danse, folkloriques et sportifs, ainsi qu’à un défilé de mode mettant en vedette l’élégante áo dài (robe longue traditionnelle).

Les jeunes participants auront l’occasion de participer à des défilés, à des activités de peinture et de visiter des expositions présentant des dessins d’enfants.

En outre, un espace présentant les fleurs de Hanoï tout au long de l’année, ainsi qu’un espace de divertissement, seront inaugurés, l’occasion de mettre en valeur le patrimoine culturel de la capitale.

Photo : VNA/CVN

De nombreuses spécialités de Hanoi, notamment le "pho" (soupe de nouilles), le "cha ca" (poisson grillé), le "bun ôc Hô Tây" (nouilles d’escargots du lac de l’Ouest) et le riz gluant Phu Thuong, seront présentées dans un espace culinaire, et devraient apporter des souvenirs inoubliables aux habitants et aux visiteurs.

Le premier Festival d’automne de Hanoï a été organisé en 2023, attirant environ 80.000 visiteurs et contribuant à promouvoir la beauté de la capitale à l’automne.

CPV/VNA/CVN