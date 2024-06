Nouveau regard sur des bijoux des minorités et des antiquités de la dynastie des Nguyên

Photo : VOV/CVN

Le Musée des bijoux des 54 groupes ethniques du Vietnam et le Musée royal de la dynastie des Nguyên appartiennent au système des Musées privés Dô Hùng. Ces deux musées sont situés dans des secteurs d’exposition distincts, dans le bâtiment 68 Nguyên Huê, 1er arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville.

Au Musée des bijoux de 54 ethnies du Vietnam, sont exposés des milliers d’anciens bijoux et de costumes traditionnels de 54 groupes ethniques. Des colliers, des boucles d’oreilles, des bracelets, des bagues, des couronnes et des épingles à cheveux, combinés à des costumes de brocart colorés avec des motifs, ont exprimé les concepts esthétiques, les croyances, les coutumes et les pratiques de chaque groupe ethnique vietnamien du passé à l’heure actuelle.

Ils sont tous des objets originaux datant de plus de 2.500 ans au XXe siècle, fabriqués à partir de différents matériaux comme l’or, l’argent, le jade, l’ivoire, l’ambre, l’agate, le quartz, le cristal, le perle.

Photo : VOV/CVN

Le Musée royal de la dynastie des Nguyên expose également des antiquités et des objets royaux des 13 rois de la dynastie des Nguyên. Ce sont des bijoux pour la vie quotidienne et des passe-temps favoris des rois, des reines, des princes et des princesses ainsi que des costumes, des objets de cour, des meubles et des objets personnels.

Présents au musée, les visiteurs peuvent revivre le palais luxueux et magnifique de la dynastie des Nguyên avec des objets et des costumes fabriqués en or, en argent, en jade, en ivoire, au brocart, en soie...

Câm Lê, première visiteuse au musée, a déclaré qu’elle avait été très impressionnée par le parcours de collection des milliers d’antiquités du propriétaire du musée.

"Du point de vue du visiteur, je vois que de nombreux objets précieux de la dynastie des Nguyên et des bijoux de 54 groupes ethniques sont exposés au musée, ce permettant aux gens de mieux comprendre le processus de développement de l’histoire de notre nation, ainsi que la culture de notre pays", a -t-elle déclaré.

Photo : VOV/CVN

En particulier, ce musée privé possède de nombreux objets très rares et précieux que même les musées publics n’ont pas, comme d’anciens objets du roi Kiên Phuc, qui a été l’un des trois rois ayant régné très peu de temps. Ces antiquités viennent d’être achetées aux enchères en France par Dô Hùng.

Dô Hùng, propriétaire de ces deux musées, a déclaré que tous les objets avaient été collectés et achetés aux enchères par lui à l’étranger.

Phan Thanh Hai, membre du Conseil national du patrimoine culturel et directeur du Département de la culture et des sports de la province de Thua Thiên-Huê, a estimé que ces musées privés ont un ajout très précieux au système des musées publics.

Photo : VOV/CVN

"Le Musée des bijoux des 54 ethnies du Vietnam présente des collections très typiques. Les objets reflètent une gamme relativement complète de types de bijoux des 54 groupes ethniques vietnamiens. Quant au Musée royal de la dynastie des Nguyên, les objets sont également très précieux, dont de nombreux objets sont vraiment très rares et que peu de musées possèdent", a-t-il souligné.

En plus des visites touristiques, ces musées proposent également des services de photographie aux touristes avec des costumes royaux assis sur des trônes, des palanquins du roi et de la reine avec une version reconstituée aux dimensions, couleurs similaires à 10/10 par rapport à l’original.

NDEL/VNA/CVN