Global Fountain, nouvel espace de divertissement

Dans le but de créer un espace ludique où la communauté puisse se retrouver, The Global City, nouveau centre à Hô Chi Minh-Ville, a lancé en mai 2024 la zone Global Fountain qui propose des activités en plein air. C’est un lieu de loisir accessible tout au long de l’été pour les résidents de Hô Chi Minh-Ville.

Global Fountain au sein de Global City est un complexe de divertissements variés tels que du cerf-volant au coucher du soleil, des spectacles de musique gratuits dans le plus grand aquarium d'Asie du Sud-Est à proposer des spectacles musicaux, une espace d'expositions artistiques, des cours de skateboard et de nombreuses autres activités passionnantes.

Tout au long du mois de mai dernier, une série d'artistes et de compagnies de danse se sont produits à Global Fountain. Un groupe de breakdance venu d’Allemagne, 040 Finest, s’est notamment produit à Global Fountain grâce à l'Institut Goethe de Hô Chi Minh-Ville et le lieu a également accueilli le Cinnamon Band, l’OpenShare Band, The Cloud Band, et KALLUS, entre autres.

Tout au long du mois de juin, Global Fountain complète sa programmation par le programme Summer Family Funtime. En plus des activités quotidiennes gratuites comme le skateboard, les concerts, les ateliers cerfs-volants et dégustation, les visiteurs pourront profiter tous les week ends de projections de films en plein air, de performances musicales, d’art virtuel, de cirque et de danse ou encore d’ateliers de peinture, le tout gratuitement.

Célébrer en beauté la Journée de la famille

À l'occasion de la Journée de la famille vietnamienne du 28 juin, le programme Summer Family Funtime sera assuré en continu pendant trois jours, du 28 au 30 juin pour que le plus grand nombre de familles puisse profiter de toutes ces activités allant du sport au divertissement en passant par les arts et la cuisine.

Quatre zones d'activités seront ouvertes à tous gratuitement. La Water Zone - un espace ludique avec jeux de balles les yeux bandés, concours de lancer de flotteurs et pluie artificielle ; La Woody Zone - aire de jeux avec le bois comme matériau principal et des jeux tels que lancer d’anneaux en bois, bowling, lancer des canettes ; Le KidLab - un espace où les enfants peuvent préparer des glaces, des pâtes, des pizzas et des flocons d'avoine arc-en-ciel ; peindre avec des légumes, apprendre l’art du maquillage, de la poterie, du jardinage et de la création de terrariums.

Le quatrième espace est quant à lui alloué à la présentation de produits alimentaires ou domestiques maternels et infantiles.

Dans le cadre de ce programme estival, une course à pied Vibrant Race destinée aux enfants de 6 à 13 ans enfants aura lieu le 30 juin avec 2 catégories : 300 m (pour les enfants de 6 à 9 ans) et 650 m (pour les enfants de 10 à 13 ans) au prix de 150.000 dôngs/personne.

Les enfants participants courront dans l'hippodrome et auront à relever de nombreux défis tels que sauter des haies, passer des murets, ramper dans de l'eau colorée et surmonter encore bien d’autres obstacles conçus en fonction de chaque tranche d'âge pour encourager l'exercice physiquement et la réflexion des enfants.

Summer Family Funtime devrait accueillir entre 8.000 et 10.000 visiteurs en trois jours. Une occasion à ne pas manquer pour les citadins et leurs enfants qui garderont sans aucun doute des souvenirs mémorables de l’été 2024.

Texte et photos : Minh Thu/CVN