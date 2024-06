Exposition de peintures "99" à l'occasion de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam

L'exposition de peintures "99" vise à célébrer le 99e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin 1925 - 21 juin 2024). Elle réunit plus de 130 œuvres aux thèmes très différents allant de la nature morte au paysage, en passant par le portrait, l'abstrait, la vie quotidienne... Les matériaux utilisés pour réaliser les œuvres sont eux aussi très divers : Peinture à l'huile, acrylique, aquarelle, soie, gravure.

L'exposition "99" présente notamment les œuvres de huit journalistes - peintres : Nguyên Tiên Lê, Ngô Thành Nhân, Dô Huong, Huynh Dung Nhân, Vu Kim Son, Nguyên Nghiêm, Nguyên Hông Nga et Tiêu Tân.

Selon le comité d'organisation, outre certains artistes professionnels, la plupart des exposants se sont mis à la peinture assez tard. Certains journalistes depuis qu’ils ont pris leur retraite il y a deux ou trois ans, par exemple. Leurs œuvres hautes en couleurs rendent l'exposition "99" à la fois exaltante, sophistiquée, conviviale et moderne. Le hanoïen Ngô Thành Nhân (éminent peintre de laque traditionnelle aux 50 ans d'activité artistique) contribue avec cinq peintures à l'huile et à l'acrylique... Parmi elles, une toile grand format de Ha Long fait forte impression.

Le journaliste Nguyên Tiên Lê (qui a travaillé à l’Agence Vietnamienne d'Information dans la région du Sud de 1977 à 2016 à de nombreux postes) présente des natures mortes à l'acrylique et à l'aquarelle sur papier do.

La journaliste Dô Huong crée des peintures de fleurs et de paysages statiques dans un style de dessin nouveau et expérimental. Elle dessinait déjà des affiches et des cartes à l’époque où elle étudiait à l'École des agents d'information en 1978 mais ce n'est qu'après avoir fondé et dirigé le journal Le sport aujourd'hui à Hô Chi Minh-Ville que la journaliste a s’est vraiment lancé dans le dessin.

Un point culminant de cette exposition est la série de portraits "Celui que j'aime" du journaliste Huynh Dung Nhân. Il s'agit de portraits d’une génération de journalistes, d'écrivains et d'artistes entretenant tous une relation étroite avec le journaliste ou ayant fait sur lui très forte impression.

C’est après 40 ans de carrière de journaliste, retraité et après s'être remis d'une grave maladie que le journaliste Huynh Dung Nhân reprend la plume comme pour retrouver son énergie. Il s’attèle alors à dessiner de nombreux portraits. Trois ans de convalescence et de dessin plus tard, le journaliste en est à plus de 2.000 tableaux. Huynh Dung Nhân est un reporter célèbre dans l'industrie du journalisme.

Texte et photos : Minh Thu/CVN