Exploration du culte des Déesses-Mères au Musée des femmes du Vietnam

Photo : ND/CVN

Intitulé "Culte des Déesses-Mères : Cœur-Beauté-Joie", le programme réunit une équipe expérimentée dirigée par Nguyên Xuân Thanh Tùng, avec le Docteur Nguyên Duc Hiên en tant que directeur professionnel, l'artiste émérite Nguyên Ba Hai comme directeur musical et maître Pham Hoàng My à la direction de production. Le Professeur agrégé-Docteur Dô Lai Thuy et la Maître Nguyên Thi Tuyêt conseillent également le projet, apportant leur expertise en anthropologie culturelle et en direction muséale.

Les représentations, d'une durée de 90 minutes, plongent les spectateurs dans l'émotion et la splendeur du culte des Déesses-Mères. La musique châu văn, les magnifiques robes et poupées des Déesses-Mères captivent les sens des visiteurs, tandis qu'ils peuvent également déguster la cuisine typique de Hanoï et l'arôme envoûtant de l'encens au bois d'agar dans cet espace mystérieux.

"Ce programme vise à célébrer la beauté de la pratique du culte des Déesses-Mères, tout en promouvant la riche culture traditionnelle du Vietnam auprès du public national et international", a déclaré Nguyên Xuân Thanh Tùng, réalisateur général du programme.

Photo : ND/CVN

Nguyên Duc Hiên, Docteur en culture et éducation, supervise l'organisation du programme et prend part activement aux représentations. Il est reconnu comme le premier Vietnamien à avoir présenté ce culte sur CNN et à avoir fait connaître les costumes des médiums sur la scène de la mode contemporaine.

"Ce qui distingue notre programme des autres représentations de médiums, c'est notre engagement à préserver le caractère sacré et spirituel du culte des Déesses-Mères, tout en mettant en avant notre talent artistique", a déclaré M. Hiên.

Dans le but de promouvoir la culture traditionnelle vietnamienne, le contenu du programme sera expliqué aux invités étrangers en anglais.

Photo : TN/CVN

Nguyên Thi Tuyêt, directrice du Musée des femmes du Vietnam, a mentionné que l'équipe avait consacré de nombreux mois à conceptualiser et à mettre en œuvre ce projet.

"Actuellement, l'exposition sur le culte des Déesses-Mères au musée présente des photos, des personnages, des récits et des artefacts, mais il est nécessaire d'interagir davantage avec le public et les visiteurs. C'est pourquoi le musée a jugé indispensable de développer ce programme. Nous espérons qu'il contribuera à attirer davantage de touristes nationaux et internationaux au Musée des femmes du Vietnam", a déclaré Mme Tuyêt.

L'ancienne tradition vietnamienne d'adoration des Déesses-Mères est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2016.

Les visiteurs pourront découvrir ce programme tous les vendredis et samedis soirs au Musée des femmes du Vietnam, situé au 36 rue Lý Thường Kiệt (arrondissement de Hoàn Kiêm), à Hanoï.

Thao Nguyên/CVN