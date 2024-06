Le Musée de la presse vietnamienne, quatre ans et tout ardent

>> Les célèbres photographies de guerre, trésor de la presse vietnamienne

>> Transformation numérique, tendance incontournable de la presse vietnamienne

>> Les contributions de la presse vietnamienne au développement national sont appréciées

>> La presse continue de relier le Vietnam et l'Indonésie

>> La beauté nostalgique des Unes des journaux du Têt d’antan

>> Ouverture de la Fête nationale de la presse 2024 à Hô Chi Minh-Ville

Photo : ST/CVN

Le Musée de la presse vietnamienne occupe le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment. Au rez-de-chaussée se trouvent un hall et quatre espaces d’exposition, aménagés pour reproduire les périodes de 1865 à 1925, de 1925 à 1945, de 1945 à 1954, et de 1954 à 1975. Dans le hall trône une représentation de lotus avec, en son centre, une plume. Sur les pétales de lotus sont inscrits les noms des journaux créés depuis la naissance du premier journal vietnamien. Cette image symbolise l’idéal des journalistes vietnamiens, qui aspirent à garder leur plume toujours perspicace et leur cœur toujours pur.

Le premier étage est consacré au développement de la presse révolutionnaire vietnamienne. Il met en avant les publications dédiées à la souveraineté maritime et insulaire nationale, à la sécurité sociale, au développement économique et à la modernisation constante des organes de presse. On remarque notamment une présentation originale des presses locales sous forme de cases tournantes, où le visiteur peut trouver toutes les informations nécessaires sur l’histoire de la presse de chaque ville ou province. Ce dispositif est complété par un écran tactile montrant le patrimoine journalistique de la localité concernée.

Nguyên Anh Thu, étudiante à l’Académie de journalisme et de communication, se dit satisfaite de sa visite. "La presse révolutionnaire vietnamienne s’est beaucoup développée. Cette visite me rend fière et je veux pouvoir apporter ma contribution au développement de la presse, comme l’ont fait les générations précédentes", partage-t-elle.

Trân Thi Kim Hoa, la directrice du musée, est elle aussi très fière. "Notre musée possède plus de 20.000 objets et documents, dont 700 sont uniques en leur genre. Presque tous les objets sont des originaux et les visiteurs peuvent découvrir dans notre musée des histoires intéressantes", affirme-t-elle.

Photo : VOV/CVN

L’un des objets clés dont parle Mme Hoa est le haut-parleur de 500 W qui était installé sur la rive nord de la rivière Bên Hai, dans la province centrale de Quang Tri. Pendant la résistance anti-américaine, cette rivière marquait la division du territoire vietnamien et ce haut-parleur diffusait les émissions de la Voix du Vietnam à l’attention des compatriotes du Sud.

D’autres objets datant de la guerre incluent ce qui a servi d’abri à la rédaction du journal Nhân Dân lors des bombardements, la chambre noire de l’Agence vietnamienne d’information, ou encore la première caméra utilisée par la Télévision du Vietnam…

"Les conservateurs ont eu le mérite de trouver et de présenter ici des objets et des documents originaux, qui ont laissé de très fortes impressions aux visiteurs. En particulier pour nous, journalistes, ils sont chargés d’émotion", partage une femme.

"L’exposition est excellente. Elle présente aux visiteurs l’histoire complète de la presse vietnamienne depuis ses débuts. Je pense qu’elle nous invite à mieux réfléchir sur la place de la presse vietnamienne dans la presse internationale", dit une autre.

D’un point de vue général, les espaces d’exposition ont été aménagés de façon chronologique et pertinente, comme l’a remarqué Hô Quang Loi, un journaliste chevronné. "Ce musée nous présente non seulement l’histoire de la presse, mais aussi celle du Vietnam et de la nation vietnamienne. Les espaces d’exposition nous permettent de suivre le cours de l’histoire, de la culture et des luttes inlassables menées par les Vietnamiens pour défendre et développer leur pays. Je suis à la fois ému et fier des contributions significatives de la presse à la libération nationale, à la construction et au développement du pays", a-t-il déclaré.

La technologie numérique est évidemment omniprésente dans ce musée. Cependant, sa directrice Trân Thi Kim Hoa souhaite surtout enrichir les collections d’objets de l’établissement afin d’en faire un véritable lieu de conservation du patrimoine journalistique national.

VOV/VNA/CVN