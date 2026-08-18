Les Miss plantent des palétuviers et découvrent la culture locale à Hai Phong

Réparties en groupes, les beautés ont exploré l’écosystème côtier de la mangrove de Dôi Rông. Guidées par des experts locaux, elles ont découvert le rôle crucial des mangroves dans la protection du littoral et la préservation de la biodiversité marine, avant d’enfiler bottes et gants pour planter des arbres dans la vase.

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Photo : VnExpress/CVN

Au total, 111 candidates au concours Miss Monde 2026 ont participé à des activités environnementales et culturelles au sein de la zone touristique internationale Dragon Ocean Dô Son, lors de leur visite dans la ville côtière de Hai Phong, dans le Nord du pays.

Réparties en groupes, les beautés ont exploré l’écosystème côtier de la mangrove de Dôi Rông. Guidées par des experts locaux, elles ont découvert le rôle crucial des mangroves dans la protection du littoral et la préservation de la biodiversité marine, avant d’enfiler bottes et gants pour planter des arbres dans la vase.

Les participantes ont également pêché des crabes et ramassé des escargots de mer sur les vasières afin de mieux comprendre l’écosystème côtier et les moyens de subsistance locaux.

Photo : BTC/CVN

Durant leur visite, elles ont pris part à un atelier de peinture sur chapeaux coniques traditionnels, personnalisant leurs propres chapeaux avec des couleurs, des motifs et des messages personnels. Elles ont aussi pu déguster du thé, des pâtisseries et des pommes "Bàng La", une spécialité de Dô Son.

D’autres groupes ont effectué des tournages à Dragon Beach, découvrant l’esplanade en bord de mer, les allées fleuries, les ponts pittoresques, les bancs de sable et les zones dédiées au kayak. Dragon Beach accueillera le "Vietnam Beauty Fashion Fest XVI" ainsi que le concours "Top Model" le 18 août.

D'autres groupes ont effectué des prises de vues à Dragon Beach, profitant de l'esplanade en bord de mer, des allées fleuries, des ponts pittoresques, des bancs de sable et des zones de kayak. Dragon Beach accueillera le Vietnam Beauty Fashion Fest XVI ainsi que le concours Top Model le 18 août.

Au parc aquatique Thuy Tinh, les candidates ont poursuivi les tournages sur différents sites, notamment la porte Thuy Tinh, le Palais de la Perle et le Jardin de Corail.

Photo : VnExpress/CVN

Après l’étape de Hai Phong, le concours se déplacera à Nha Trang, ville côtière du Centre-Sud, du 20 août au 6 septembre pour les prochaines épreuves, parmi lesquelles le débat du Head-to-Head Challenge, le concours de talents, les entretiens individuels, la présentation de danses du monde et la soirée finale.

Le 31 août, les organisateurs tiendront une cérémonie de lever du drapeau national vietnamien, un hommage aux mères héroïnes vietnamiens ainsi qu’un dîner de gala caritatif, visant à faire découvrir l’histoire, l’esprit national et les valeurs culturelles du Vietnam aux invités internationaux.

La finale de la 73e édition de Miss Monde est prévue le 5 septembre à Nha Trang ; où la tenante du titre, Opal Suchata Chuangsri, couronnera sa successeure.

Créé en 1951 au Royaume-Uni, Miss Monde est l’un des concours de beauté les plus anciens au monde et est reconnu pour son initiative de longue date "Beauty With a Purpose" (La beauté au service d’une cause), alliant projets caritatifs, échanges culturels et promotion touristique.

VNA/CVN