Le concours Miss Monde 2026 s’ouvre sous le signe du patrimoine et de la culture

Le concours Miss Monde 2026 a débuté mercredi 12 août dans la province de Quang Ninh (Nord), réunissant 111 candidates venues du monde entier pour la première édition de ce concours de beauté international organisé au Vietnam, offrant ainsi une vitrine mondiale pour mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du pays.

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Photo : Duc Hiêu/VNA/CVN

La cérémonie d’ouverture de la 73e édition du concours Miss Monde s’est tenue sur la place Ha Long Marina, dans le quartier de Bai Chay. L’événement a réuni des représentants du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, des autorités de Quang Ninh, des missions diplomatiques, des organismes et entreprises locaux, ainsi que des représentants de l’organisation Miss Monde et de Miss Monde Vietnam.

Placé sous le thème "Vietnam - Un charme intemporel", le concours Miss Monde 2026 associe cette compétition internationale de beauté à une série d’activités culturelles, touristiques et sociales au Vietnam.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Ninh, Lê Van Anh, a exprimé la satisfaction de la province d’accueillir les activités inaugurales et s’est engagé à collaborer avec l’organisation Miss Monde et le comité d’organisation pour garantir le déroulement professionnel, sûr et réussi de l’événement.

Il a déclaré que l’accueil de ce concours offrait l’occasion de faire découvrir les paysages, la culture, la population et les sites touristiques de Quang Ninh aux visiteurs et au public internationaux, tout en favorisant les échanges culturels et le développement du tourisme.

Le programme d’ouverture a proposé des prestations mêlant musique, jeux de lumière et éléments de la culture traditionnelle vietnamienne, avec la participation d’artistes tels que Lê Quyên, Trang Phap, Ha Myo, Will, Hera Ngoc Hang, Yên Nhi et Quê Anh.

L’un des temps forts de la soirée a été une présentation spéciale d’áo dài mettant en scène les 111 candidates dans "Tinh hoa lua Viêt" (L’essence de la soie vietnamienne), une collection du créateur Dô Trinh Hoài Nam.

Les candidates portaient également des chapeaux coniques ornés d’images de la baie de Ha Long, du complexe de monuments et de paysages de Yên Tu et d’autres éléments culturels emblématiques de Quang Ninh.

La baie de Ha Long sur le devant de la scène

Les activités du concours organisées à Quang Ninh du 8 au 12 août ont permis aux candidates de découvrir la province au-delà de l’étape d’ouverture.

Elles ont assisté à une réception de bienvenue, ont visité le centre provincial d’aide sociale où ils ont remis des cadeaux, ont visité le temple Trân Quôc Nghiên ainsi que le musée et la bibliothèque de la province, et ont découvert la baie de Ha Long.

Ces activités ont permis de faire connaître la baie de Ha Long – site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO – ainsi que les atouts culturels et touristiques de la province de Quang Ninh, par le biais de plateformes médiatiques nationales et internationales.

La présidente de Miss Monde Vietnam, Pham Kim Dung, a déclaré que la mission du concours allait au-delà de la couronne, offrant aux jeunes femmes une tribune pour mettre leur beauté et leur voix au service d’un changement social positif.

Elle a souligné que la mission de Miss Monde se concentre sur les groupes vulnérables, les enfants et les communautés, tout en contribuant à un développement social plus large. "Une reine est à son apogée non pas lorsqu’elle est sur scène, mais lorsqu’elle change la vie de quelqu’un", a-t-elle souligné.

Cette mission sociale s’est reflétée dans les activités des candidates au Vietnam, mêlant expériences culturelles et touristiques à des programmes d’intérêt communautaire.

La Miss Monde en titre, Opal Suchata Chuangsri, a déclaré avoir visité la baie de Ha Long et effectué une excursion en bateau ; elle a exprimé l’espoir que des personnes du monde entier auraient l’occasion de découvrir la beauté naturelle du Vietnam.

Elle a également fait part de son souhait de mieux découvrir la culture vietnamienne durant le reste de son séjour, notamment en goûtant à la cuisine locale, en portant l’áo dài et en visitant d’autres lieux.

Le concours Miss Monde a été organisé pour la première fois en 1951 et s’est depuis tenu dans divers pays à travers le monde. Son message de longue date, "La beauté au service d’une cause", place la responsabilité sociale et l’engagement communautaire au même plan que la compétition elle-même.

La 73e édition se déroule au Vietnam du 8 août au 5 septembre, avec des activités organisées à Quang Ninh, Hai Phong et Khanh Hoà.

Après le programme d’ouverture à Quang Ninh, les candidates se rendront à Hai Phong le 13 août pour poursuivre les activités du concours. La représentante du Vietnam pour Miss Monde 2026 est Lê Nguyên Bao Ngoc.

VNA/CVN