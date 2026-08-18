Avec le soutien de politiques publiques ambitieuses, le cinéma vietnamien prêt à poursuivre sa dynamique

Dans un contexte marqué par la mondialisation et l’essor des technologies numériques, le cinéma est devenu non seulement un secteur artistique, mais aussi une industrie culturelle importante contribuant à la croissance économique et au renforcement de l’influence culturelle du pays.

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Photo : VNA/CVN

La Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne ouvre ainsi de nouvelles perspectives stratégiques pour permettre au cinéma vietnamien de franchir une nouvelle étape.

Un grand potentiel pour le cinéma vietnamien

Dans le processus de développement des industries culturelles, le cinéma vietnamien apparaît comme un secteur à fort potentiel, qui ne génère pas seulement une valeur économique importante, mais contribue également de manière significative à la promotion de l’image du pays et au renforcement de son influence culturelle.

Ces dernières années, le cinéma vietnamien a connu un développement remarquable, tant en termes de taille du marché que de qualité des œuvres. Selon les données récemment publiées par CGV Vietnam, l’année 2025 a été particulièrement florissante pour le secteur cinématographique, avec des recettes au box-office atteignant un niveau record de près de 5.600 milliards de dôngs et plus de 70 millions de billets vendus, soit des hausses respectives de 24% et 29% par rapport à 2024. Comparé à la période précédant la pandémie de COVID-19, en 2019, le chiffre d’affaires enregistré en 2025 a progressé de plus de 35%.

Photo : Producteur/VNA/CVN

Cette croissance remarquable montre que le secteur ne s’est pas seulement rétabli rapidement, mais est également entré dans une phase de développement vigoureux. Le rapport de CGV indique également que, sur la période 2023-2025, la croissance annuelle des recettes du box-office vietnamien a dépassé 20%.

Fait particulièrement notable, en 2025, les films vietnamiens ont réussi à conquérir le marché intérieur, avec une part de marché atteignant 62% de l’ensemble des films sortis en salles. Ils ont ainsi joué le rôle de "locomotive" dans l’augmentation des recettes et des bénéfices des enseignes de salle de cinéna. Les professionnels estiment que le secteur connaît une évolution profonde : il ne s’agit plus seulement de produire davantage, mais de privilégier la qualité, tandis que le cinéma vietnamien gagne progressivement en autonomie et parvient désormais à mieux répondre aux attentes de son propre public.

Cette percée se manifeste également par le nombre croissant de films réalisant des recettes de plus de 100 milliards de dôngs, créant ainsi des "impulsions" importantes pour le marché. Au cours des trois premiers mois de 2026 seulement, le marché cinématographique vietnamien a enregistré pas moins de six œuvres ayant dépassé le seuil de 100 milliards de dôngs de recettes.

Photo : BTC/CVN

Parmi elles, le film Thiên đường máu, réalisé par Hoang Tuân Cuong, est devenu le premier film vietnamien de l’année à franchir ce seuil, seulement 12 jours après sa sortie en salles, avec des recettes totales d’environ 126 milliards de dôngs. Le film Thỏ Ơi!!, réalisé par Trân Thanh, a enregistré environ 450 milliards de dôngs de recettes ; Nhà ba tôi một phòng a atteint environ 110 milliards de dôngs ; Báu vật trời cho, du réalisateur Lê Thanh Son, a rapporté environ 103 milliards de dôngs ; le film Tài, du réalisateur Mai Tai Phên, a enregistré plus de 113 milliards de dôngs. Le film Quỷ nhập tràng 2, du réalisateur Pom Nguyen, a également franchi le seuil des 100 milliards de dôngs après seulement une semaine d’exploitation, témoignant de l’attrait croissant des productions nationales.

Le fait que six films vietnamiens aient simultanément dépassé le seuil des 100 milliards de dôngs témoigne de l’évolution positive du marché cinématographique national. Les spectateurs se montrent de plus en plus ouverts aux productions locales et prêts à soutenir les œuvres proposant une qualité et des contenus attrayants. Ces chiffres témoignent également de la maturité croissante des cinéastes vietnamiens en matière de conception des productions, de stratégies de distribution et de capacité à comprendre les goûts du marché.

Le succès simultané de plusieurs films a contribué à relever le niveau général du secteur et à renforcer la confiance des investisseurs dans la rentabilité potentielle du cinéma. Toutefois, le succès commercial de ces films ne s’est pas toujours accompagné d’un accueil critique favorable. Certains films figurant dans cette liste ont notamment suscité des réactions contrastées concernant leur scénario. Dans l’ensemble, le fait que plusieurs productions aient franchi le seuil des 100 milliards de dôngs reste néanmoins un signal encourageant pour le développement du cinéma vietnamien.

Photo : Producteur/VNA/CVN

Au-delà de sa valeur économique, le cinéma constitue également un moyen important de transmettre les valeurs culturelles, historiques et humaines du Vietnam. Les histoires consacrées à la famille, à la société ou à l’identité nationale, exprimées à travers le langage cinématographique, contribuent à façonner les goûts esthétiques, à enrichir la vie spirituelle et à renforcer l’identité culturelle au sein de la communauté.

Parallèlement, le cinéma produit des effets d’entraînement dans de nombreux autres secteurs, notamment le tourisme, les services et les médias, contribuant ainsi à stimuler la croissance économique intersectorielle. Dans un contexte d’intégration internationale approfondie, le développement d’une industrie cinématographique dynamique ne génère pas seulement des recettes, mais contribue également à promouvoir l’image du pays sur la scène internationale et à affirmer la position du Vietnam comme destination culturelle dynamique et créative.

Une industrie culturelle stratégique

La Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne a clairement défini les objectifs de développement du cinéma vietnamien dans le cadre plus large des industries culturelles, en vue de construire une cinématographie moderne, profondément imprégnée de l’identité nationale, compétitive dans la région Asie et appelée à s’ouvrir progressivement au monde.

Dans cette perspective, le cinéma est appelé à contribuer activement à la croissance économique, au sein des industries culturelles qui devraient représenter environ 7% du PIB à l’horizon 2030, tout en jouant un rôle important dans la diffusion des valeurs culturelles et le renforcement de l’influence culturelle du pays à travers le monde.

Selon Ngô Phuong Lan, présidente de l’Association vietnamienne pour la promotion et le développement du cinéma, l’un des aspects qu’elle apprécie particulièrement dans la Résolution n°80 est l’importance accordée à la valeur de l’identité nationale. Il ne s’agit pas seulement d’une affirmation sur le plan idéologique, mais également d’une orientation stratégique pour les industries culturelles, dont le cinéma.

Dans le domaine cinématographique, l’identité nationale ne constitue pas seulement une source d’inspiration pour la création, mais également un facteur de compétitivité. Les récits profondément ancrées dans l’histoire, la culture et la vie du peuple vietnamien constituent précisément la clé permettant au cinéma national de conquérir le public vietnamien tout en progressant progressivement sur la scène internationale.

Toujours selon elle, la Résolution n°80 réaffirme que la culture constitue le fondement spirituel de la société et souligne son rôle en tant que ressource endogène, c’est-à-dire une ressource importante pour assurer un développement rapide et durable du pays. Elle inscrit également le développement culturel dans une relation étroite avec une intégration internationale active. C’est aussi l’orientation que poursuivent avec constance de nombreuses organisations, dont l’Association vietnamienne pour la promotion et le développement du cinéma.

Dans le contexte de la mondialisation, le cinéma vietnamien doit non seulement faire face à une concurrence accrue en matière d’influence culturelle, mais aussi aux profondes transformations technologiques, notamment sous l’effet de l’intelligence artificielle (IA). Il est donc indispensable de renforcer l’intégration internationale, d’élargir la coopération avec les partenaires étrangers et d’améliorer la capacité de compétition du cinéma vietnamien.

La Résolution n°80 met particulièrement l’accent sur la relation entre la culture et le marché. Pour la première fois, la culture est placée dans une relation étroite avec l’économie et le marché. Lorsqu’il est question d’industries culturelles, dont le cinéma, la question du marché est en effet incontournable. Sans marché, il est impossible de construire une véritable industrie culturelle. Une œuvre cinématographique ne peut réellement vivre que lorsqu’elle est proposée au public, accueillie par les spectateurs et génère des recettes permettant de réinvestir dans de nouvelles productions.

Ngô Phuong Lan souligne qu’un autre aspect encourageant réside dans le fait que la résolution ne se limite pas à énoncer des orientations, mais prévoit également un ensemble de solutions concrètes, assorties d’une feuille de route précise jusqu’en 2030. Cette approche crée de la confiance et donne un nouvel élan aux organisations et aux acteurs du secteur cinématographique.

Photo : VNA/CVN

Des initiatives telles que le Festival du film asiatique de Dà Nang (DANAFF), les programmes de promotion et de valorisation du cinéma, ainsi que la présentation à l’étranger des lieux de tournage au Vietnam sont activement développées, même si elles reposent pour l’essentiel sur la mobilisation de ressources sociales.

Ngô Phương Lan estime que l’adoption de la Résolution N°80 a suscité un l'enthousiasme des acteurs de la culture, de la littérature et des arts. Elle constitue une base solide pour orienter le développement du secteur et permet aux professionnels de la culture et des arts de constater clairement que leurs activités bénéficient du soutien et des encouragements de l’État.

Selon elle, si le cadre institutionnel est perfectionné, si les principaux "points de blocage" sont réduits au minimum et si des mécanismes adaptés aux règles du développement sont mis en place, le cinéma vietnamien disposera de conditions favorables pour connaître une percée plus forte dans les années à venir.

VNA/CVN