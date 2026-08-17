Le mariage des Muong à Ninh Binh, un patrimoine national immateriel

Le mariage traditionnel des Muong à Yên Son, dans la province de Ninh Binh, n’est pas seulement une cérémonie unissant deux êtres : il constitue également un espace culturel singulier, où sont préservées les coutumes, les gongs , les chants đúm , les costumes traditionnels et l’art des relations au sein de la communauté.

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Photo : VNN/CVN

La forte influence de la vie moderne a progressivement fait disparaître nombre de rites traditionnels du mariage des Muong dans la commune de Quang Lac, de l’ancien district de Nho Quan, aujourd’hui quartier de Yen Son, province de Ninh Binh. Face à cette situation, les habitants locaux se sont mobilisés pour restaurer et préserver des valeurs culturelles qui ont accompagné plusieurs générations.

Selon les anciens, le mariage muong d’autrefois était une succession de rites étroitement liés, comprenant notamment la coutume du choc du plancher, la première visite officielle de la famille du prétendant, les visites de fiançailles, les fiançailles proprement dites, la remise des présents nuptiaux, la cérémonie de mariage et la visite postnuptiale. Chacun de ces rites témoigne du respect entre les deux familles, de la cohésion communautaire et des valeurs qui régissent la vie spirituelle des Muong.

L’une des particularités du mariage traditionnel réside dans les sons des gongs qui résonnent lors des réjouissances, ainsi que dans les échanges de chants đúm, chants alternés entre jeunes gens, entre les familles du marié et de la mariée. Ces chants ne servent pas seulement à adresser des vœux de bonheur aux jeunes époux : ils constituent également un moyen pour la communauté de transmettre des chants traditionnels, des expressions et des savoirs populaires.

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Il y a encore une trentaine d’années, les mariages muong conservaient de nombreuses caractéristiques traditionnelles. Le marié et les hommes âgés portaient généralement l’ao gu, tandis que la mariée, les femmes âgées, les mères et les jeunes filles revêtaient des costumes traditionnels, avec leurs élégantes jupes muong. Les plats servis lors des noces étaient essentiellement issus de la cuisine locale et accompagnés d’alcool de jarre, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Cependant, au fil du temps, ces coutumes se sont progressivement estompées. Les mariages modernes, avec leurs tenues et leurs rites désormais largement répandus, ont remplacé nombre de traditions, exposant l’espace culturel du mariage muong au risque de tomber dans l’oubli.

En 2017, Bùi Thi Nam, née en 1961, une femme muong originaire de Yên Son, a entrepris de restaurer le mariage traditionnel de son ethnie. Désireuse de préserver des valeurs culturelles en voie de disparition, elle a elle-même élaboré un scénario, rassemblé des documents et proposé aux autorités compétentes de mener ensemble des recherches et des travaux de restauration.

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Autrefois, mes grands-parents, mes parents et moi-même nous sommes tous mariés selon les coutumes traditionnelles. Mais lorsque ma fille s’est mariée, le mariage avait déjà adopté un style moderne. "Cela m’a toujours préoccupée et j’ai décidé de restaurer cette belle tradition afin que les générations futures puissent mieux comprendre la culture de leur ethnie", a confié Bùi Thi Nam.

Après plusieurs années de préparation, en 2023, avec la coordination des autorités locales, du Service de la culture et des sports de la province de Ninh Binh ainsi que du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le mariage traditionnel des Muong à Yên Son a été restauré après plus de trente ans de déclin.

Selon Bùi Thi Nam, parmi les différentes étapes du mariage muong, le rite consistant à fixer la date du mariage, que les habitants des plaines appellent généralement aller jouer chez la jeune fille, revêt une importance particulière. Une fois l’accord de la famille de la jeune fille obtenu, la famille du prétendant prépare des présents rituels tels que de l’alcool, du poulet, des banh chung et des banh sung bo afin de poursuivre les cérémonies.

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L’espace du mariage traditionnel illustre également clairement le rôle de la communauté. Les anciens et les représentants des deux familles participent aux rites d’offrande et à la remise de la mariée et du marié. Parents, proches et voisins se réunissent pour partager la joie au son des gongs, au rythme des chants alternés et autour des plateaux de mets traditionnels.

La joie de la communauté muong de Yen Son s’est encore accrue lorsque le mariage traditionnel local a été inscrit, au début de 2026, par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel, dans la catégorie des pratiques sociales et des croyances.

Les Muong de Yên Son sont originaires de Muong Vang, dans l’ancienne province de Hoà Binh, et ont migré vers cette région il y a environ trois à quatre cents ans. Au fil des générations, le mariage traditionnel est devenu une composante importante de leur vie culturelle, reflétant leur conception de la famille, de la communauté et des liens entre les hommes et leur terre natale.

La valeur particulière de ce patrimoine réside dans la combinaison des rites nuptiaux, de l’art des chants đúm, de la culture des gongs et de la gastronomie traditionnelle dite cỗ lá. La restauration et la préservation du mariage traditionnel contribuent non seulement à sauvegarder l’identité culturelle des Muong, mais aussi à enrichir le patrimoine culturel de la province de Ninh Binh dans le contexte actuel d’intégration.

Thu Huong/CVN