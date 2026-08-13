Annonce de près de 120 candidates participant au concours Miss Monde 2026 au Vietnam

Près de 120 candidates au 73 e concours Miss Monde ont été présentées lors d'une conférence de presse organisée le 13 août au complexe touristique international Dragon Ocean Do Son, dans la ville de Hai Phong (Nord).

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Photo : VNA/CVN

Julia Morley (CBE), présidente-directrice générale de l'organisation Miss Monde, et Karolina Bielawska, Miss Monde 2021, figuraient parmi les personnalités présentes à cet événement.

C'est la première fois que le Vietnam accueille le concours Miss Monde, avec près d'un mois d'activités prévues dans plusieurs localités du pays. Hai Phong constituera une étape importante du parcours : le complexe touristique international Dragon Ocean Do Son servira à la fois de lieu de résidence et accueillera de nombreuses activités des candidates, allant des échanges culturels et défilés de mode aux épreuves de talents et aux compétitions sportives.

Les candidates viennent notamment du Royaume-Uni, de France, du Danemark, de Finlande, du Mexique, du Brésil, de Turquie, des États-Unis, du Nicaragua, du Portugal, du Kazakhstan, d'Indonésie et des Philippines...

L'accueil de Miss Monde 2026 constitue une occasion de promouvoir à l'international l'image d'un Vietnam sûr, accueillant, riche de son identité et dynamique, tout en contribuant à stimuler le tourisme. Pour Hai Phong, l'événement marque également une étape importante dans la promotion de son image en tant que destination touristique.

Selon les organisateurs, la première étape se déroulera du 13 au 20 août à Dragon Ocean Do Son. Les candidates participeront à des activités d'échange, découvriront la culture locale et la cuisine du littoral, avant de prendre part aux premières épreuves complémentaires du concours.

La cérémonie de remise des écharpes a constitué l'un des temps forts de la conférence de presse, marquant officiellement le début de la compétition pour près de 120 candidates venues de différents pays et territoires.

À l'issue de la conférence de presse, les candidates entameront leur programme à Hai Phong, qui comprendra des épreuves de talents, de sport, de cuisine ("Chef Beauty") et de mannequinat (Top Model).

La 16e édition du "Vietnam Beauty Fashion Fest" se tiendra à Dragon Beach, Dragon Ocean Do Son, le 18 août et figurera parmi les moments marquants de l'étape de Hai Phong. À travers ces activités, la culture, le tourisme et l'image du Vietnam, et de Hai Phong en particulier, seront largement présentés au public vietnamien et international.

VNA/CVN