Les ministres de l’Économie de l’ASEAN négocient la mise à niveau de l’ATIGA

La Conférence spéciale des ministres de l’Économie de l’ASEAN sur les négociations pour la révision et la mise à niveau de l'Accord sur le commerce des marchandises entre l'ASEAN et l'Inde (AITIGA) s’est tenue en ligne, le 28 août.

>> Pour favoriser les échanges commerciaux au sein de l’ASEAN

>> La mise à niveau de l’ATIGA va doper les ventes vietnamiennes au marché halal

>> Le Vietnam soutient la conclusion rapide des négociations pour la mise à niveau de l'ATIGA

La délégation vietnamienne était conduite par le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyên Sinh Nhât Tân, accompagnée de représentants du ministère de l’Industrie et du Commerce, du ministère des Finances, ainsi que du ministère des Sciences et des Technologies.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, le président du Comité mixte sur les négociations pour la révision et la mise à niveau de l'ATIGA a présenté un rapport sur l’avancement des négociations, les questions en suspens et les propositions visant à faire progresser les discussions. La conférence a pris note de l’objectif de finaliser substantiellement la révision de l'ATIGA d’ici 2025, et a identifié cette initiative comme l'une des priorités économiques de la présidence de l’ASEAN en 2025.

Au nom de la délégation vietnamienne, le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân a souligné l’importance de l’Inde pour la région ASEAN et a réaffirmé le souhait du Vietnam de promouvoir et de conclure rapidement les négociations pour la mise à niveau de l’ATIGA, afin de renforcer les relations économiques bilatérales et de faciliter le commerce de marchandises et les activités des entreprises.

Cette conférence a jeté les bases des préparatifs des réunions des ministres de l’Économie de l’ASEAN et des conférences connexes prévues fin septembre 2025.

Selon les statistiques du ministère de l’Industrie et du Commerce, le commerce entre l’ASEAN et l’Inde a atteint 106,9 milliards de dollars en 2024, en hausse de 6,05% par rapport à 2023.

Les exportations de l’ASEAN vers l’Inde en 2024 se sont élevées à 70,8 milliards de dollars (+7,6%) et les importations, à 36,1 milliards de dollars (+3,4%).

En parallèle, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l’Inde a atteint 14,9 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 4,5% par rapport à 2023. Les exportations vietnamiennes vers l’Inde ont atteint 9,06 milliards de dollars (+7,6%), tandis que les importations en provenance de l’Inde se sont élevées à 5,83 milliards de dollars, en baisse de 0,6%.

VNA/CVN