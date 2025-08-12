Initiative d’intégration de l’ASEAN : vers une communauté cohésive et inclusive

L’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong, représentante permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN et présidente du groupe de travail de l’Initiative d’intégration de l’ASEAN (IAI), a présidé lundi 11 août un symposium et une exposition de photos célébrant le 25 e anniversaire de l’IAI, une étape importante dans la réduction des écarts de développement dans la région.

L’IAI soutient les nouveaux membres dans leur pleine intégration au sein de la communauté de l’ASEAN, notamment le Cambodge, le Laos, le Myanmar, le Vietnam (CLMV) et le Timor-Leste, reconnu comme bénéficiaire l’année dernière.

Les images présentées dans l’exposition retracent les étapes clés depuis le lancement de l’IAI lors du 4e Sommet informel de l’ASEAN en 2000. L’IAI regroupe 862 projets d’une valeur de plus de 170 millions de dollars américains.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, a souligné que l’IAI est devenue un mécanisme essentiel pour réduire les écarts de développement entre les États membres, aidant les pays membres de la CLMV à mettre pleinement en œuvre les engagements communs et à participer pleinement aux processus d’intégration et de renforcement de la communauté du bloc.

L’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong a souligné que ce 25e anniversaire est l’occasion de réaffirmer la détermination à renforcer la coopération, à réduire les écarts de développement et à œuvrer à la construction d’une communauté de l’ASEAN cohésive, inclusive et résiliente pour tous ses membres.

De son côté, l’ambassadeur du Japon auprès de l’ASEAN, Kiya Masahiko, a également souligné l’importance de l’IAI pour aider les États membres les moins développés à approfondir leur intégration régionale.

Tetsuya Watanabe, président de l’Institut de recherche économique pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est (ERIA), a souligné les réalisations importantes de l’IAI, notamment la mise en œuvre de plus de 860 projets, la formation de plus de 51.000 personnes dans la région et la réduction de l’écart de PIB par habitant de 3,4 fois en 2000 à 2 fois en 2020.

Il a également salué les progrès du CLMV en matière de stabilisation macroéconomique, de développement des infrastructures et de réformes juridiques économiques.

Lors du symposium, les délégués ont discuté de l’approche du bloc concernant l’IAI au-delà de 2025, soulignant la nécessité d’aligner l’initiative sur la Vision communautaire de l’ASEAN à l’horizon 2045.

Les domaines prioritaires identifiés par les États membres comprenaient la transformation numérique, le renforcement des capacités, le développement des infrastructures, la réponse aux défis émergents, la coopération sous-régionale, les mécanismes de financement innovants et la résilience climatique.

Le symposium a également permis aux partenaires de l’ASEAN de partager leurs priorités et leur soutien potentiel à l’IAI dans les années à venir.

