Le Vietnam et l'ASEAN célèbrent leur solidarité et renforcent leurs liens avec le Pakistan

À l'occasion du 58 e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), l'ambassade du Vietnam au Pakistan a coordonné une série d'événements marquants avec les six autres pays membres du Comité de l'ASEAN à Islamabad (ACI). Ces célébrations ont mis en lumière les réalisations du bloc et renforcé la coopération avec le Pakistan.

Photo : VNA/CVN

Les festivités, tenues sur deux jours, ont débuté par une table ronde organisée avec l'Institut d'études stratégiques d'Islamabad (ISSI). Cet événement, qui portait sur le thème "Le Pakistan et l'ASEAN : Partenaires pour la paix, le progrès et la prospérité régionale", a rassemblé de nombreux responsables, universitaires, représentants des médias ainsi que les ambassadeurs du Pakistan en poste dans les pays de l'association.

Imran Ahmed Siddiqui, secrétaire adjoint pour la région Asie-Pacifique du ministère pakistanais des Affaires étrangères et invité d'honneur, a loué les accomplissements de l'ASEAN en 58 ans d'existence et a exprimé son soutien à la vision commune "Une vision, une identité, une communauté". Il a également mis en exergue le potentiel d'élargissement de la coopération commerciale, économique, politique, sécuritaire et socioculturelle, fondée sur un héritage commun tel que la civilisation du Gandhara et la culture islamique.

De son côté, l'ambassadeur Sohail Mahmood, directeur de l'ISSI, a mis en avant la croissance de 23% du commerce bilatéral en 2024, qui a dépassé les 11 milliards de dollars. Il a également évoqué les nouvelles opportunités de coopération offertes par le Partenariat économique régional global (RCEP).

L'ambassadeur du Vietnam, Pham Anh Tuân, a souligné que la participation active et proactive de son pays aux activités de l'ASEAN avait joué un rôle crucial dans l'édification d'une communauté pacifique, progressiste et prospère. Il a précisé que l'ACI, composé de sept pays, entretient des relations régulières avec les agences, les universitaires et les chambres de commerce du Pakistan pour renforcer la coopération dans des secteurs clés comme le commerce, l'investissement ou la protection de l'environnement.

Photo : VNA/CVN

Le deuxième jour des célébrations a eu lieu une cérémonie solennelle à l'hôtel Serena d'Islamabad. Aurangzeb Khan Khichi, ministre pakistanais du Patrimoine national et de la Culture, a décrit l'ASEAN comme un « exemple remarquable de transformation régionale » et une source d'inspiration pour les pays en développement. Il a réaffirmé l'engagement du Pakistan à approfondir ses relations avec l'ASEAN, dont il est partenaire de dialogue sectoriel depuis 1993, mettant en avant les atouts de son pays en matière d'innovation numérique, d'agriculture, de résilience climatique, de santé communautaire, de réduction de la pauvreté et d’égalité des sexes.

L'ambassadeur du Myanmar, Wunna Han, président de l'ACI, a rappelé que le Pakistan était le "premier et le plus ancien partenaire de dialogue sectoriel" de l'association. Dans ce cadre, l’ASEAN et le Pakistan ont mis en œuvre des domaines de coopération pratique (Practical Cooperation Areas - PCA) pour la période 2024-2028, incluant 31 initiatives axées sur des thèmes tels que les échanges culturels ou la lutte contre la pauvreté. Le tourisme, la réponse au changement climatique et la cybersécurité constituent de nouveaux domaines de coopération potentiels.

La cérémonie a été marquée par une exposition des cultures et des gastronomies de l'ASEAN. Le clou de l'événement a été un défilé de mode, organisé par l'ambassade du Vietnam en collaboration avec l'institut des arts et du design Niftysphere, qui a illustré de manière vivante une ASEAN dynamique, colorée, unie dans la diversité et amicale envers toutes les nations.

VNA/CVN