Le Vietnam soutient la conclusion rapide des négociations pour la mise à niveau de l'ATIGA

La deuxième réunion spéciale des ministres de l'économie de l'ASEAN concernant les négociations pour la mise à niveau de l'accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (ATIGA) s'est tenue en ligne vendredi 9 mai, sous la présidence du vice-Premier ministre et ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour, avec la participation des ministres de l'économie de l'ASEAN et du secrétaire général de l'ASEAN.